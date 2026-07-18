Nueva York permanece bajo alerta por lluvias intensas

Las autoridades recomendaron consultar el estado de los vuelos y del transporte público antes de salir, además de considerar tiempos adicionales de traslado

Nueva York se mantiene bajo vigilancia por inundaciones ante las fuertes tormentas que este sábado han provocado calles anegadas, interrupciones en el transporte y complicaciones en los principales aeropuertos de la región.

La alerta comprende los cinco distritos de la ciudad —Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island—, además del sur del condado de Westchester y diversas zonas del noreste de Nueva Jersey, donde las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la noche.

Tormentas dejan calles inundadas y vehículos atrapados

El pronóstico contemplaba una acumulación general de entre 25 y 38 milímetros de lluvia, aunque en puntos afectados repetidamente por las tormentas podrían registrarse entre 50 y 100 milímetros. Algunas zonas de Nueva York y Nueva Jersey ya recibieron alrededor de 63 milímetros de precipitación.

Las lluvias ocasionaron anegamientos en sectores de Jamaica, Forest Hills, Crown Heights y Park Slope. También se reportaron vehículos varados y operaciones de rescate en vialidades como la Clearview Expressway y la Long Island Expressway, además de cierres temporales en otros tramos carreteros.

El riesgo se concentra principalmente en pasos a desnivel, calles con drenaje deficiente, estaciones del metro y viviendas ubicadas en sótanos. Las autoridades pidieron a la población no caminar ni conducir por zonas cubiertas de agua, debido a que la corriente puede aumentar rápidamente y ocultar alcantarillas abiertas, cables eléctricos o desniveles.

Además de la lluvia, las tormentas pueden generar ráfagas de entre 80 y 113 kilómetros por hora, caída de granizo y descargas eléctricas. Tampoco se descartó la formación aislada de algún tornado en la región.

Ante este escenario, Nueva York activó su Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas, reforzó la limpieza de alcantarillas y colocó equipos de respuesta en zonas consideradas vulnerables. Las personas que habitan en sótanos o plantas bajas fueron exhortadas a identificar rutas de salida y trasladarse a lugares elevados si el nivel del agua comienza a subir.

Tormentas afectan vuelos y transporte público

Las condiciones meteorológicas ocasionaron paradas temporales y programas de demora en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark. También se presentaron interrupciones en algunas estaciones del metro y afectaciones en vialidades de Brooklyn y Queens.

Las autoridades recomendaron consultar el estado de los vuelos y del transporte público antes de salir, además de considerar tiempos adicionales de traslado mientras continúen las tormentas.

Mejoraría el clima antes de la final del Mundial

La vigilancia por inundaciones permanecerá vigente hasta las 2:00 horas del domingo. Aunque la parte más intensa de la tormenta comenzó a desplazarse hacia el sur y el este, todavía pueden presentarse lluvias capaces de descargar entre 25 y 50 milímetros en una hora.

Las precipitaciones también alcanzaron Nueva Jersey, donde España canceló su entrenamiento en campo y Argentina retrasó aproximadamente 45 minutos su práctica antes de la final del Mundial. El partido continúa programado para el domingo en el MetLife Stadium.

Para la jornada dominical se esperan mejores condiciones, con temperaturas cercanas a los 27 grados y una reducción significativa de la lluvia. El paso del sistema también ayudará a retirar parte del humo procedente de los incendios forestales en Canadá, que durante los últimos días deterioró la calidad del aire en el noreste de Estados Unidos.