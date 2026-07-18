Sheinbaum viaja a la final del Mundial en aeronave de la Sedena

Luego de que el vuelo comercial fuera cancelado debido a las condiciones meteorológicas, la presidenta viajó a Nueva York a bordo de una aeronave de la Sedena

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajará este noche a Nueva York a bordo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que el vuelo comercial que tenía previsto abordar desde Cancún, Quintana Roo, fuera cancelado debido a las condiciones meteorológicas registradas en la ciudad estadounidense.

A través de su cuenta oficial de X, el Gobierno Federal señaló que el regreso de la presidenta está programado para el día domingo 19 de julio, al terminar el encuentro entre Argentina y España.

Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta @Claudiashein viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump; también… — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 18, 2026

El cambio en el traslado permitió mantener la agenda oficial de la mandataria, quien acudirá a Estados Unidos para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras recibir una invitación personal del presidente estadounidense, Donald Trump.