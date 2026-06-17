Obama inaugura centro que preserva el legado de su presidencia

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, encabezará este jueves la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago, un espacio concebido para preservar el legado de los ocho años que pasó en la Casa Blanca y fomentar la participación ciudadana a través de actividades culturales, educativas y comunitarias.

El complejo forma parte de la tradición estadounidense que, desde la presidencia de Franklin D. Roosevelt, contempla la creación de bibliotecas o centros presidenciales para resguardar los documentos y materiales más relevantes de cada administración.

La ceremonia de apertura estará encabezada por Barack y Michelle Obama. De acuerdo con la directora de la Fundación Obama, Valerie Jarrett, el evento buscará diferenciarse de otras inauguraciones al combinar música, espectáculos y un mensaje de esperanza.

Entre los artistas anunciados para la ceremonia figuran Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, Marc Anthony, Tems y Bono junto con The Edge, integrantes de U2. También se espera la presencia de figuras destacadas de la política estadounidense.

Un complejo con enfoque comunitario

El Centro Presidencial Obama fue construido en un barrio históricamente de mayoría afroamericana al sur de Chicago y ocupa un terreno de 19.3 acres. Más que una biblioteca presidencial, el proyecto integra espacios dedicados a la cultura, la educación y la convivencia comunitaria.

El recinto está conformado por cuatro edificios principales: el Museo, el Foro, la Biblioteca Pública de Chicago y el Home Court, además de áreas como la Plaza John Lewis, el Huerto Eleanor Roosevelt y el Jardín de las Mujeres, este último dedicado a reconocer a lideresas de Chicago.

Según el propio centro, el objetivo es inspirar a personas de todas las edades y orígenes a involucrarse en el desarrollo de sus comunidades, bajo la convicción de que el trabajo colectivo puede generar cambios significativos.

Abrirá al público durante la conmemoración de Juneteenth

Tras la inauguración oficial, el complejo abrirá sus puertas al público el 19 de junio, coincidiendo con la celebración de Juneteenth, fecha que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Durante ese fin de semana se desarrollará una programación especial con presentaciones musicales, actividades gastronómicas, exposiciones artísticas y espacios de narración de historias dirigidos a visitantes de todas las edades.

En los días previos a la apertura, Obama compartió en redes sociales imágenes de actividades con niños y jugando baloncesto en Chicago, ciudad donde inició su carrera política, acompañadas de un mensaje en el que expresó su entusiasmo por inaugurar el nuevo centro junto a Michelle Obama.

Comentarios