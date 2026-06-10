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Internacional

Exige agencia de energía atómica cooperación inmediata de Irán

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó una resolución que exige a Irán cooperación inmediata y plena sobre su programa nuclear

  • 10
  • Junio
    2026

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó una resolución que exige al gobierno de Irán colaborar de manera plena con las inspecciones internacionales y proporcionar información detallada sobre sus reservas de material nuclear.

La decisión fue adoptada por la Junta de Gobernadores del organismo, integrada por 35 países, en una votación celebrada en Viena.

Según fuentes diplomáticas, 21 naciones respaldaron la resolución, mientras que Rusia, China y Níger votaron en contra. Diez países se abstuvieron y uno más no participó.

El documento fue promovido por Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Exigen acceso a instalaciones nucleares

La resolución subraya que es "esencial y urgente" que Irán permita el acceso de los inspectores del OIEA a sus instalaciones nucleares y entregue información completa sobre su material enriquecido, con el objetivo de verificar que no exista desvío hacia fines militares.

La agencia no ha podido inspeccionar varios sitios nucleares iraníes desde los ataques lanzados contra esas instalaciones durante la guerra de 12 días ocurrida en junio de 2025.

Tampoco ha logrado confirmar el estado actual de las reservas de uranio enriquecido del país.

De acuerdo con los últimos datos del organismo, Irán mantiene aproximadamente 440.9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, un nivel técnicamente cercano al necesario para la fabricación de armas nucleares.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, advirtió recientemente que esa cantidad de material podría ser suficiente para producir hasta diez armas nucleares si el gobierno iraní decidiera militarizar su programa.

No obstante, el funcionario aclaró que actualmente no existe evidencia de que Irán haya desarrollado una bomba nuclear.

Teherán ha sostenido de forma reiterada que su programa atómico tiene fines exclusivamente civiles y energéticos.

Aunque la resolución no remite por ahora el caso iraní al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sí deja abierta esa posibilidad.

El texto señala que el OIEA está preparado para adoptar medidas adicionales y evaluar la elaboración de un informe formal de incumplimiento que podría ser enviado al máximo órgano de seguridad de la ONU.


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