Trump amenaza con finalizar acuerdo si Irán cobra peajes en Ormuz

También insistió en que las actuales negociaciones se romperían de inmediato si Irán rechazara esa supervisión por parte de la OIEA

En el marco de las negociaciones de paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que pondrá fin de inmediato al diálogo si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano enfatizó que Washington no ha entregado fondos a la República Islámica, por lo que

"Irán ha informado a Estados Unidos que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!".

Enfatizó que Estados Unidos destinara parte de los fondos a los agricultores y ganaderos.

"Destinaremos parte de sus fondos, que están bajo nuestro control total, a nuestros agricultores y ganaderos para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita alimentos urgentemente, y los compraremos para ellos exclusivamente en Estados Unidos", concluyó.

Washington y Teherán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías, y allanar el camino hacia negociaciones sobre el programa nuclear iraní que culminen en un acuerdo final de paz.

Irán aceptó presencia de inspectores de OIEA en Ormuz: Donald Trump

Trump aseguró que Irán aceptó la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y afirmó estar "100 %" seguro de que las inspecciones se llevarán a cabo.

También insistió en que las actuales negociaciones se romperían de inmediato si Irán rechazara esa supervisión.

Irán reiteró este miércoles que no prevé permitir inspecciones del OIEA a pesar de las palabras del presidente estadounidense y las afirmaciones recientes del director general de ese organismo, Rafael Grossi, de que las verificaciones comenzarán "pronto".