OTAN se comprometerá a suministrar armas a Ucrania un año más

Los integrantes de la OTAN tienen previsto comprometerse la próxima semana a seguir suministrando armas y municiones a Ucrania a los niveles actuales durante al menos un año más, con la esperanza de tranquilizar al país y demostrarle al presidente ruso Vladímir Putin que no van a abandonar a Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos, se reunirán en Washington en una cumbre de tres días que comenzará el martes para conmemorar el 75to aniversario de la alianza militar, mientras las tropas rusas siguen aprovechando su ventaja a lo largo del frente oriental de Ucrania.

En declaraciones a periodistas este viernes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los 32 países miembros de la OTAN han gastado alrededor de 43 mil millones de dólares cada año en equipo militar para Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero de 2022 y que esto debería ser “un punto de referencia mínimo” de cara al futuro.

“Espero que los aliados decidan en la cumbre mantener este nivel (de apoyo) durante el próximo año”, dijo Stoltenberg. Añadió que la cantidad se repartiría entre las naciones en función de su crecimiento económico y que los mandatarios revisarán la cifra cuando vuelvan a reunirse en 2025.

La OTAN está desesperada por hacer más por Ucrania, pero le está costando trabajo encontrar nuevas vías para seguir apoyando. Los aliados de la OTAN ya proporcionan el 99% del apoyo militar que recibe. Próximamente, la alianza gestionará la entrega de equipo. No obstante, quedan dos líneas infranqueables: Ucrania no podrá ingresar a la OTAN hasta que termine la guerra y la OTAN no enviará tropas a Ucrania.

En su última cumbre, los integrantes de la OTAN acordaron acelerar el proceso de adhesión de Ucrania, aunque es poco probable que el país se adhiera en muchos años, y crear un órgano de alto nivel para consultas de emergencia. Varios países prometieron más equipamiento militar.

Un año después, quieren dar una nueva muestra de unidad y determinación, aunque la incertidumbre sobre las elecciones inquieta a muchos de los miembros más importantes de la organización. El posible regreso de Donald Trump, que minó la confianza entre los aliados cuando era presidente de Estados Unidos, preocupa especialmente.

