Padre e hijo enfrentan cargos por secuestro en California

Durante la retención, el padre habría utilizado el teléfono de una de las víctimas para informar que tenía a dos empleados federales como rehenes

Dos trabajadores del Servicio Forestal de Estados Unidos fueron liberados después de permanecer retenidos a punta de pistola durante cerca de 15 horas en una zona remota del norte de California, mientras un padre y su hijo quedaron bajo custodia ante la posible presentación de cargos federales por secuestro.

El caso comenzó el jueves 16 de julio, cuando los empleados realizaban labores rutinarias y estacionales en el Bosque Nacional Shasta-Trinity, cerca del lago Gumboot y del monte Shasta.

Los trabajadores fueron inmovilizados con bridas plásticas y conducidos hasta un remolque, donde permanecieron vigilados por hombres armados.

Una llamada activó el operativo de rescate

Las autoridades identificaron a los detenidos como Joseph Charles Henrichsen, de 49 años, y su hijo Phoenix Henrichsen, de 23.

Durante la retención, el padre habría utilizado el teléfono de una de las víctimas para informar que tenía a dos empleados federales como rehenes, además de señalar que contaba con armas y municiones y que deseaba comunicarse con el FBI.

La oficina del sheriff del condado de Siskiyou recibió el reporte antes de las 11:00 de la mañana. Debido al terreno boscoso y al difícil acceso por caminos estrechos, los agentes desplegaron drones y lograron ubicar el remolque poco después de la 1:00 de la tarde.

El operativo reunió a negociadores, equipos tácticos, francotiradores y especialistas en explosivos, además de corporaciones locales, estatales y federales. Las conversaciones con los sospechosos comenzaron alrededor de las 4:20 de la tarde y se prolongaron durante la noche.

Los trabajadores salieron con vida del remolque

El primer rehén fue liberado aproximadamente a la 1:35 de la madrugada del viernes y el segundo salió unos 15 minutos después. Ambos fueron evaluados tras abandonar el lugar y pudieron regresar con sus familias, sin que se reportaran lesiones graves.

Cerca de las 2:30 de la mañana, padre e hijo salieron del remolque y se entregaron sin enfrentarse con los agentes. Al momento de su detención, Joseph Henrichsen llevaba un rifle tipo AR-15 y varios cuchillos, además de afirmar que tenía granadas, aunque no se ha confirmado públicamente el hallazgo de esos explosivos.

El motivo de la retención continúa sin esclarecerse

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar por qué fueron capturados los empleados y si fueron elegidos específicamente por trabajar para el gobierno federal. También se busca esclarecer por qué el principal sospechoso exigía comunicarse con el FBI.

La Fiscalía Federal para el Distrito Este de California anunció que pretende acusar a los dos detenidos por el secuestro de empleados federales. Sin embargo, hasta la tarde del sábado los cargos todavía no aparecían en los registros judiciales en línea, por lo que ambos permanecen como sospechosos mientras avanza el procedimiento legal.