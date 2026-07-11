Participante sufre cornada en el rostro en San Fermín 2026

Uno de los toros negros se separó del resto del grupo y embistió hacia una zona donde se encontraban varios participantes

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Una participante sufrió una cornada en el rostro durante el quinto encierro de los Sanfermines 2026, una carrera marcada por caídas, amontonamientos y momentos de tensión en las estrechas calles de Pamplona, España.

El encierro reunió a cientos de corredores frente a seis toros y los cabestros que los acompañaban, en un recorrido de 875 metros desde los corrales hasta la plaza de toros. La velocidad de la manada y la concentración de personas provocaron numerosos tropiezos sobre los adoquines.

Un toro separado de la manada elevó el peligro

Durante los primeros tramos de la carrera, uno de los toros negros se separó del resto del grupo y embistió hacia una zona donde se encontraban varios participantes.

Las imágenes mostraron al animal golpeando con uno de sus cuernos el costado del rostro de una mujer, aunque inicialmente no se confirmó si ese momento correspondía exactamente a la herida penetrante reportada por los servicios médicos.

Otros corredores fueron derribados o empujados por los animales durante el trayecto, mientras varios parecían no advertir la cercanía de los toros que avanzaban detrás de ellos.

Encierro deja varios participantes lesionados

El Hospital Universitario de Navarra confirmó que la participante presentó una herida penetrante por asta de toro en la cara y requirió atención especializada.

Además, otras personas fueron atendidas por contusiones, traumatismos y heridas provocadas principalmente por las caídas y los amontonamientos registrados durante la carrera.

Los equipos sanitarios desplegados a lo largo del recorrido brindaron atención en distintos puntos y trasladaron a varios participantes a centros hospitalarios. Pese a la gravedad de algunas lesiones, no se reportaron fallecimientos.

La carrera del sábado fue la quinta de las ocho programadas dentro del festival de San Fermín, una celebración que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Las cornadas y fracturas continúan siendo riesgos frecuentes durante estos eventos, especialmente por la participación de corredores con poca experiencia y turistas que se integran al recorrido junto a participantes habituales.

La muerte más reciente relacionada con los encierros ocurrió en 2009, cuando un corredor perdió la vida después de recibir una cornada en el cuello.