Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
pipo_narcotraficante_magnicidio_villavicencio_c15b5f8476
Internacional

Capo acusa a Noboa por magnicidio de Fernando Villavicencio

Autoridades lo imputaron como presunto participante en la planificación del asesinato, que tiene como supuestos autores intelectuales a un grupo de empresarios

  • 25
  • Febrero
    2026

Elíder criminal Wilmer Chavarría, apodado "Pipo" acusó al presidente Daniel Noboa de ser el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

fernando-villavicencio.jpg

Durante una comparecencia efectuada este miércoles en España, Chavarría afirmó que una persona cercana al presidente confesó que el crimen fue ordenado por el actual presidente, ante el temor de que el fallecido candidato ganara las elecciones.

Según su declaración, fue el ministro del Interior, John Reimberg quien hizo estas declaraciones, al asegurar que ambos funcionarios intentaban engañar a las autoridades de España para que fuese extraditado.

Ser extraditado hacia Ecuador supondría su muerte

Consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que si fuera finalmente a Estados Unidos, que ha iniciado un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien ha negado conocer.

Añadió que la intención del ministro y de Noboa es "sacarle de circulación", al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente "está jugando un papel importante".

daniel-noboa-magnicidio-villavicencio.jpg

La Fiscalía de Ecuador imputó a Pipo como presunto participante en la planificación del asesinato, que, de acuerdo al Ministerio Público, tiene como supuestos autores intelectuales a un grupo de empresarios vinculados a tramas de corrupción que perseguía Villavicencio y al exministro correísta José Serrano.

Hasta el momento, solo hay cinco condenados como autores materiales del magnicidio, ya que la mayoría fueron asesinados en la cárcel antes de que declarasen ante las autoridades.

Pipo fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día que en Ecuador se celebraba un referéndum clave para Noboa.

Este líder criminal es acusado de más de 400 asesinatos y es considerado como uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_dolar_cdb3e2bb7a
Reaccionan peso y mercados tras hechos violentos en México
central_autobuses_monterrey_9cd2c30c27
Cancelan salidas en Central de Autobuses por violencia en el país
G8z_Xod_Xw_AAP_4_WP_bbd07d4b9b
Cae a 'El Dóber', hijo de 'Doña Lety', lideresa del cártel Cancún
publicidad

Últimas Noticias

mexico_islandia_saldo_blanco_a259614ea4
Reporta FMF saldo blanco tras México vs Islandia en Querétaro
choque_conductor_altamira1_d6f422db90
Presunto conductor ebrio provoca triple choque al sur de Altamira
copa_mundial_clavados_zapopan_f5e81fc456
Cancelan Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×