Capo acusa a Noboa por magnicidio de Fernando Villavicencio

Elíder criminal Wilmer Chavarría, apodado "Pipo" acusó al presidente Daniel Noboa de ser el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Durante una comparecencia efectuada este miércoles en España, Chavarría afirmó que una persona cercana al presidente confesó que el crimen fue ordenado por el actual presidente, ante el temor de que el fallecido candidato ganara las elecciones.

Según su declaración, fue el ministro del Interior, John Reimberg quien hizo estas declaraciones, al asegurar que ambos funcionarios intentaban engañar a las autoridades de España para que fuese extraditado.

Ser extraditado hacia Ecuador supondría su muerte

Consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que si fuera finalmente a Estados Unidos, que ha iniciado un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien ha negado conocer.

Añadió que la intención del ministro y de Noboa es "sacarle de circulación", al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente "está jugando un papel importante".

La Fiscalía de Ecuador imputó a Pipo como presunto participante en la planificación del asesinato, que, de acuerdo al Ministerio Público, tiene como supuestos autores intelectuales a un grupo de empresarios vinculados a tramas de corrupción que perseguía Villavicencio y al exministro correísta José Serrano.

Hasta el momento, solo hay cinco condenados como autores materiales del magnicidio, ya que la mayoría fueron asesinados en la cárcel antes de que declarasen ante las autoridades.

Pipo fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día que en Ecuador se celebraba un referéndum clave para Noboa.

Este líder criminal es acusado de más de 400 asesinatos y es considerado como uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica.

