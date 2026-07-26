Partido de Keiko Fujimori toma el control del Senado de Perú

La alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular también presentó una fórmula conjunta para disputar la conducción de la Cámara de Diputados

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Fuerza Popular, partido encabezado por la presidenta electa Keiko Fujimori, consiguió la conducción del Senado de Perú mediante un acuerdo con Renovación Popular, una alianza que le permitirá al próximo gobierno iniciar su gestión con una posición relevante dentro del nuevo Congreso bicameral.

Miguel Torres fue elegido presidente de la Cámara Alta con 30 votos de los 60 senadores. La candidatura opositora recibió 29 sufragios y uno fue declarado nulo durante la segunda ronda de votación.

La nueva Mesa Directiva estará integrada también por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón, de Fuerza Popular, en la segunda vicepresidencia; y Estanislao Mancha, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente.

Alianza conservadora toma el control del Senado

Fuerza Popular cuenta con 22 escaños y Renovación Popular con ocho, por lo que ambas agrupaciones reunieron exactamente los 30 votos que permitieron a Torres imponerse en la elección interna.

Aunque el resultado representa una ventaja política para el gobierno entrante, ninguna fuerza controla por sí sola el nuevo Congreso. El oficialismo necesitará mantener acuerdos con otras bancadas para impulsar reformas, aprobar presupuestos y sacar adelante sus principales propuestas.

Torres, abogado y excongresista entre 2016 y 2020, permanecerá un año al frente del Senado. Además, es el segundo vicepresidente electo de Perú dentro de la fórmula conformada por Fujimori y el primer vicepresidente, Luis Galarreta.

“El retorno del Senado representa mucho más que una modificación en la estructura del Congreso, representa una oportunidad para elevar la calidad de nuestras decisiones”, expresó durante su toma de juramento.

El legislador señaló que la nueva Cámara Alta deberá conducirse con prudencia y contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Perú recupera el Congreso bicameral

La elección de Torres marca el regreso del Senado después de más de tres décadas. La nueva estructura legislativa está conformada por una Cámara Alta de 60 integrantes y una Cámara de Diputados con 130 representantes, cada una con su propia Mesa Directiva.

El periodo legislativo comenzará oficialmente este lunes, en un escenario marcado por la fragmentación política y el reto de superar la crisis de gobernabilidad que ha llevado a Perú a tener ocho presidentes durante la última década.

La alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular también presentó una fórmula conjunta para disputar la conducción de la Cámara de Diputados, mientras las agrupaciones opositoras buscan consolidar un contrapeso frente al próximo Ejecutivo.

Fujimori asumirá la Presidencia el 28 de julio

La instalación de las nuevas autoridades legislativas ocurre dos días antes de la investidura de Keiko Fujimori, quien gobernará Perú durante el periodo 2026-2031 después de imponerse en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

A la ceremonia asistirán representantes y mandatarios de Argentina, Chile, Panamá, Bolivia y Ecuador, además del rey Felipe VI de España.

Estados Unidos enviará una delegación encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau. La comitiva incluirá al embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro; al subsecretario de Comercio Internacional, William Kimmitt; a la asesora del secretario del Tesoro, Erin Browne, y a Viviana Bovo, asesora para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Con la presidencia del Senado en manos de uno de sus principales aliados, Fujimori comenzará su mandato con una base legislativa significativa, pero sin mayoría absoluta, condición que obligará a su gobierno a negociar para mantener la estabilidad política y avanzar en su agenda.