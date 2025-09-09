Posponen de nuevo audiencia de Joaquín Guzmán López en EUA

La audiencia judicial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue pospuesta por la Corte de Distrito del Norte de Illinois, en Chicago.

La sesión, que estaba programada para el 15 de septiembre, se realizará finalmente el próximo 13 de noviembre de 2025, según un documento dirigido a la jueza Sharon J. Coleman.

Joaquín Guzmán López, integrante del grupo conocido como "Los Chapitos", enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. Pese a la gravedad de los señalamientos, el acusado se ha declarado no culpable.

De ser hallado responsable, podría enfrentar pena de muerte, ya que Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera y su captura ocurrió en territorio estadounidense, lo que limita las posibilidades de negociación.

Su detención y el impacto en Sinaloa

Guzmán López fue detenido en julio de 2024 en Estados Unidos, en lo que inicialmente se consideró una entrega, aunque el Gobierno de México no ha recibido detalles completos sobre el proceso.

Previo a su captura, el Departamento de Estado ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su arresto. Su detención, junto con la de Ismael “El Mayo” Zambada García, provocó una ola de violencia en Sinaloa, con bloqueos carreteros y enfrentamientos armados entre facciones del cártel.

La postergación de la audiencia mantiene la atención sobre uno de los juicios más relevantes contra el Cártel de Sinaloa.

En caso de que Guzmán López no logre un acuerdo con la fiscalía, el proceso podría convertirse en uno de los más duros enfrentados por la familia Guzmán en territorio estadounidense, tras la cadena perpetua que cumple “El Chapo” desde 2019.

