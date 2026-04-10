Posponen audiencia de 'El Mayo' Zambada en EUA por segunda vez

La audiencia de sentencia de Ismael Zambada García“El Mayo”, fue pospuesta por segunda ocasión por una corte federal de EUA, lo que retrasa la resolución judicial de uno de los casos más relevantes contra el crimen organizado. La nueva fecha fue fijada para el próximo 18 de mayo, luego de que inicialmente se contemplara realizarla el 13 de abril.

El ajuste fue confirmado por la Corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, donde se lleva el proceso en contra del exlíder del Cártel de Sinaloa. La decisión responde a solicitudes de la defensa relacionadas con la preparación de documentos clave para la sentencia.

¿Por qué se aplazó la audiencia de ‘El Mayo’ Zambada?

De acuerdo con el equipo legal, la prórroga se debe a complicaciones en la elaboración del memorándum de sentencia, un documento fundamental en el que se presentan argumentos y elementos que pueden influir en la decisión final del juez.

El abogado Frank Pérez señaló que las condiciones en Sinaloa han dificultado el trabajo jurídico, al asegurar que la violencia en la región se ha intensificado tras la captura de su cliente, lo que ha impactado la recopilación de información y el desarrollo del caso.

Postura del acusado ante su situación legal

Durante entrevistas recientes, la defensa indicó que Ismael Zambada García preferiría permanecer en México y, en su caso, enfrentar su destino en territorio nacional, antes que ser trasladado a una prisión de máxima seguridad en EUA, como el penal ADX Florence.

El litigante también sostuvo que la detención de “El Mayo” habría ocurrido tras una presunta entrega por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del mismo grupo criminal.

Primera audiencia habría sido hace 4 meses

No es la primera vez que la audiencia se retrasa. El pasado 11 de diciembre de 2025, el tribunal ya había autorizado una prórroga de 90 días, también a petición de la defensa, con el objetivo de completar el memorándum de sentencia.

En esa ocasión, el juez Brian Cogan avaló el aplazamiento, lo que permitió reprogramar la audiencia originalmente prevista. Ahora, con este segundo ajuste, el proceso se extiende nuevamente mientras se afinan los elementos legales que definirán el fallo.

La resolución del caso será determinante para conocer el futuro judicial de uno de los principales líderes históricos del narcotráfico, cuyo proceso continúa bajo la jurisdicción de tribunales federales en EUA.

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