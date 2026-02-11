Podcast
escena_90_pop_tour_852936554f
Posponen 90's Pop Tour 'El Antro' en Monterrey

BOBO Producciones aplazó el show del 20 de febrero en Arena Monterrey por fuerza mayor; anunciarán nueva fecha y boletos seguirán vigentes

  • 11
  • Febrero
    2026

El 90's Pop Tour "El Antro" no estará en Monterrey

Este martes, a través de un comunicado, BOBO Producciones anunció que el show que estaba programado para este 20 de febrero en la ciudad será pospuesto a una fecha aún por confirmar.

De acuerdo con la productora, el cambio de fecha se debe a "causas de fuerza mayor".

En el mismo se menciona que, en los siguientes días, se dará a conocer la nueva fecha del evento y que los boletos adquiridos para la fecha original continuarán siendo válidos para la nueva fecha.

El evento estaba programado para el viernes 20 de febrero en la Arena Monterrey.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 8.42.34 PM.jpeg


