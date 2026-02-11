Posponen 90's Pop Tour 'El Antro' en Monterrey
El 90's Pop Tour "El Antro" no estará en Monterrey
Este martes, a través de un comunicado, BOBO Producciones anunció que el show que estaba programado para este 20 de febrero en la ciudad será pospuesto a una fecha aún por confirmar.
De acuerdo con la productora, el cambio de fecha se debe a "causas de fuerza mayor".
En el mismo se menciona que, en los siguientes días, se dará a conocer la nueva fecha del evento y que los boletos adquiridos para la fecha original continuarán siendo válidos para la nueva fecha.
El evento estaba programado para el viernes 20 de febrero en la Arena Monterrey.
