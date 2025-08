Posponen lanzamiento de Crew-11 de la NASA y SpaceX por mal clima

Las densas nubes llevaron a SpaceX a cancelar el lanzamiento planeado para el jueves de cuatro astronautas hacia la Estación Espacial Internacional para la NASA.

La cuenta regresiva se detuvo a un minuto y siete segundos.

El próximo intento de lanzamiento de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy es el viernes, aunque el pronóstico del tiempo es menos favorable.

La tripulación estadounidense, japonesa y rusa pasará al menos seis meses en la estación espacial, reemplazando a los colegas que fueron lanzados en marzo como sustitutos de los dos astronautas de la NASA que están varados.

Standing down from today's Falcon 9 launch of Dragon due to cloud cover at the launch site.



Teams now targeting Friday, August 1 for launch of Dragon and Crew-11 to the @Space_Station