Internacional Inicio / Internacional / Presenta Donald Trump el nuevo y lujoso Air Force One Presenta Donald Trump el nuevo y lujoso Air Force One La aeronave, que fue donada por el gobierno de Catar, tuvo su primera exhibición pública este viernes en un hangar de la Base Conjunta Andrews Por Carlos Nava | 19 Junio 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó de manera oficial el nuevo Air Force One, un imponente Boeing 747-8 cuya remodelación está valorada en 400 millones de dólares. La aeronave, que fue donada por el gobierno de Catar, tuvo su primera exhibición pública este viernes en un hangar de la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington. "No habrá nunca uno como este. Es muy único. Se considera el avión más lujoso del mundo", afirmó el mandatario tras descender por la escalinata principal.

Un diseño patriótico para el relevo presidencial

A petición expresa de Trump, el Boeing 747-8 fue pintado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense.

Este modelo sustituirá de forma temporal al veterano Boeing 747-200B (VC-25A), que sirvió al país durante 35 años y realizó su último vuelo oficial transportando al presidente de regreso de la cumbre del G7 en Francia.

El Pentágono aceptó este obsequio de Catar, un aliado estratégico en Oriente Medio, a pesar de las dudas éticas y las preocupaciones de seguridad que generó una donación de tal magnitud.

La Fuerza Aérea detalló que este aparato operará bajo la designación militar VC-25B Bridge, sirviendo como puente aéreo provisional mientras Boeing concluye la modernización de las dos aeronaves definitivas encargadas desde el primer mandato de Trump.

Certificación militar y debut en el 4 de julio

La Fuerza Aérea confirmó la incorporación del avión al Grupo de Transporte Aéreo Presidencial en Maryland, donde iniciará de inmediato estrictos vuelos de certificación para validar sus capacidades operativas y sistemas de comunicación.