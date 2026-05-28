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Reporta Sheinbaum ingresos, presenta su declaración patrimonial

De acuerdo con el documento registrado ante Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la mandataria reportó ingresos netos anuales por $1 millón 791,441 pesos

  • 28
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación correspondiente a 2026, en cumplimiento de la obligación constitucional para servidores públicos federales, cuyo plazo vence el próximo 31 de mayo.

De acuerdo con el documento registrado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la mandataria reportó ingresos netos anuales por $1 millón 791,441 pesos, de los cuales $1 millón 790,000 pesos corresponden a su salario y prestaciones como jefa del Ejecutivo federal, mientras que $1,441 pesos provienen de rendimientos financieros.

En su declaración no se reporta la adquisición de bienes inmuebles, vehículos ni bienes muebles durante el último año, por lo que su patrimonio permanece sin cambios en ese rubro.

Sheinbaum mantiene un departamento adquirido en 1999 mediante crédito, con un valor de $275,000 pesos, así como un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2013, comprado en 2012 por $164,900 pesos.

En el apartado financiero, la presidenta informó contar con una cuenta de cheques y un fondo de inversión en BBVA, además de una tarjeta de crédito con la misma institución. También declaró participación accionaria del 8% en dos empresas del sector manufacturero: “Eli Cami y Cía”, en el Estado de México, y “Sintacrom de México”, en Guanajuato, sin percibir remuneración por estas inversiones.

De acuerdo con el portal servidorespublicos.gob.mx, el avance en el cumplimiento de la declaración patrimonial entre funcionarios federales es del 91.35 por ciento.


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