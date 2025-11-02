Presidente de Nigeria se dice dispuesto a reunirse con Trump

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, manifestó su disposición para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense amenazara con una posible acción militar contra Nigeria, acusando al país africano de permitir el asesinato de cristianos por parte de grupos islamistas.

La tensión surgió después de una publicación en redes sociales donde Trump aseguró haber pedido al Pentágono preparar un “plan de ataque rápido, brutal y contundente” si Nigeria no lograba frenar los asesinatos.

Además, advirtió que el cristianismo enfrenta una “amenaza existencial” en el país africano.

En respuesta, Daniel Bwala, asesor especial de Tinubu en comunicación política, declaró que el gobierno nigeriano no interpretó literalmente los comentarios del expresidente estadounidense.

“Sabemos que Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación”, señaló Bwala, quien añadió que las declaraciones podrían ser una estrategia para forzar un diálogo directo entre ambos líderes y buscar “un frente común” contra la inseguridad.

Bwala adelantó en una publicación en X, que la reunión entre Tinubu y Trump podría realizarse en los próximos días, con el propósito de aclarar las diferencias sobre los ataques terroristas en Nigeria y discutir si las víctimas pertenecen exclusivamente a comunidades cristianas o a distintos grupos religiosos.

El asesor, quien habló desde Washington, evitó precisar detalles sobre la posible fecha y lugar del encuentro, pero recalcó que Nigeria mantiene su disposición al diálogo diplomático y a fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

