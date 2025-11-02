Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T144457_482_4fa15526e3
Internacional

Presidente de Nigeria se dice dispuesto a reunirse con Trump

El presidente de Nigeria, manifestó su disposición para reunirse con Trump, luego de que el mandatario amenazara con una posible acción militar contra Nigeria

  • 02
  • Noviembre
    2025

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, manifestó su disposición para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense amenazara con una posible acción militar contra Nigeria, acusando al país africano de permitir el asesinato de cristianos por parte de grupos islamistas.

La tensión surgió después de una publicación en redes sociales donde Trump aseguró haber pedido al Pentágono preparar un “plan de ataque rápido, brutal y contundente” si Nigeria no lograba frenar los asesinatos.

Además, advirtió que el cristianismo enfrenta una “amenaza existencial” en el país africano.

En respuesta, Daniel Bwala, asesor especial de Tinubu en comunicación política, declaró que el gobierno nigeriano no interpretó literalmente los comentarios del expresidente estadounidense.

“Sabemos que Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación”, señaló Bwala, quien añadió que las declaraciones podrían ser una estrategia para forzar un diálogo directo entre ambos líderes y buscar “un frente común” contra la inseguridad.

Bwala adelantó en una publicación en X, que la reunión entre Tinubu y Trump podría realizarse en los próximos días, con el propósito de aclarar las diferencias sobre los ataques terroristas en Nigeria y discutir si las víctimas pertenecen exclusivamente a comunidades cristianas o a distintos grupos religiosos.

El asesor, quien habló desde Washington, evitó precisar detalles sobre la posible fecha y lugar del encuentro, pero recalcó que Nigeria mantiene su disposición al diálogo diplomático y a fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T133927_059_47ea45adeb
Secretario de Defensa de EUA visita la frontera entre las Coreas
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T133644_486_831b81c15e
Aseguran ocho personas y 15.4 kilos de droga en frontera de Perú
EH_DOS_FOTOS_2025_11_03_T130409_789_71aa57eea4
Atentado con coche bomba deja dos muertos y un herido en Colombia
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_03_T144429_075_3d57314022
Fallece la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, a los 89 años
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T144419_466_e683773855
Gobernador confirma motivo de renuncia de secretario de Finanzas
G42_Yy_Uq_W8_A_Aa_Try_735645fab5
Enfrentamiento en Puebla deja tres policías muertos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×