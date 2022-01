¿Quiénes serán los protagonistas de 2022?

Conoce algunas de las personas que acapararán las miradas del mundo el próximo año

El próximo año tendrá muchos protagonistas en diferentes ámbitos de la vida pública; sin embargo, hay algunos que destacan y generan gran expectativa.

En el mundo del cine se encuentra Benedict Cumberbatch, de 45 años, ya que es el actor favorito para llevarse el Óscar por su papel en "The Power of the Dog", película que se estrenó a principios de este mes y es dirigida por Jane Campion.

Asimismo, la actriz favorita para quedarse con la tan preciada estatuilla dorada es Kristen Stewart por su interpretación de Lady Di en la cinta "Spencer". La cinta es dirigida por Pablo Larraín y contó con el guion de Steven Knight.

Robert Pattinson es otro de los actores que causa expectativa, pero no porque luchará por un Óscar, sino por su rol de Batman en la próxima entrega de la franquicia.

En cuanto a Literatura, Isabel Allende se llevará todas las miradas en 2022, pues lanzará su novela "Violeta" en enero. La escritora ha publicado más de 25 libros que han sido traducidos a 40 idiomas y cuenta con más de 70 millones de ejemplares vendidos.

En los deportes a nivel internacional se espera que en 2022 la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin, de 26 años, arrase en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y que el francés Kylian Mbappé, de 23 años, defienda el título de Francia en el Mundial de Catar.

En la política mundial la candidata socialista Anne Hidalgo, de 62 años, dará mucho de que hablar pues se enfrentará por la Presidencia de Francia a Emmanuel Macron. Mientras que Xi Jinping, de 68 años, espera un tercer mandato en el XX Congreso del Partido Comunista.