Adulta mayor en silla de ruedas pide apoyo en Matamoros

La historia de Rosario no solo evidencia las carencias que aún enfrentan muchas personas, sino también la fortaleza de quienes, incluso en condiciones difíciles

Con una historia marcada por la lucha y la resiliencia, la señora Rosario Flores Hernández, originaria de Martínez de la Torre, Veracruz, llegó hace varios años a Matamoros con un objetivo claro: trabajar y construir una vida mejor.

Sin embargo, el destino le cambió el rumbo. Tras sufrir diversos accidentes que afectaron gravemente su movilidad, Rosario quedó en silla de ruedas, situación que le impidió continuar desempeñándose laboralmente como antes. A esta dificultad se suma otra aún más complicada: nunca ha contado con un acta de nacimiento, documento que hoy le cierra prácticamente todas las puertas para conseguir empleo.

Busca contribuir a su hogar pese a las dificultades

A sus 60 años, y lejos de rendirse, Rosario sale cada mañana a las calles de Matamoros. Desde su silla de ruedas, recorre los semáforos de la avenida del Niño vendiendo chicles, buscando reunir algunas monedas que le permitan contribuir a los gastos del hogar donde vive junto a su hija, su yerno y sus nietos.

“Yo no quiero ser un estorbo”, comparte con voz firme, reflejando no solo su necesidad, sino también su deseo de mantenerse útil y digna pese a las adversidades que enfrenta día con día.

Ante su situación, hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para recibir apoyo en tres aspectos fundamentales: una oportunidad de trabajo acorde a sus condiciones, ayuda para poder tramitar o recuperar su acta de nacimiento —ya que asegura nunca haber tenido una— y la solidaridad de las personas que puedan tenderle la mano.

La historia de Rosario no solo evidencia las carencias que aún enfrentan muchas personas, sino también la fortaleza de quienes, incluso en condiciones difíciles, se niegan a rendirse y siguen luchando por salir adelante.