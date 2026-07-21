Rechazan intento de Biden por bloquear entrevistas con escritor

El expresidente demócrata demandó y solicitó una orden judicial para impedir que el Departamento de Justicia bajo Trump entregara las grabaciones al Congreso

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El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia falló en contra del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien solicitó divulgación de grabaciones de audio y transcripciones de sus entrevistas con un escritor de memorias.

De acuerdo con el tribunal federal, este fallo determinó que existe un interés público “sustancial” en divulgar el material que Biden quiere mantener en reserva.

"Concluimos que cualquier intrusión restante en la privacidad personal derivada de la divulgación de los materiales ahora tachados probablemente no supera el interés público en su divulgación".

También la jueza Florence Pan redactó una opinión disidente en la que afirmó que Biden ha demostrado un “interés sustancial de privacidad” en mantener el material oculto.

"Las conversaciones en cuestión tuvieron lugar en la casa de Biden, y las grabaciones de ellas fueron obtenidas por el gobierno en el curso de una investigación penal que no condujo a una acusación formal", escribió.

Dicha apelación también fue vista por los jueces Sri Srinivasan y Gregory Katsas. El primero fue nominado por el presidente Barack Obama, un demócrata que eligió a Biden como su vicepresidente. Mientras que el segundo fue nominado por el presidente Donald Trump.

Solicitan evidencia de entrevistas pese a opiniones divididas

Las grabaciones fueron obtenidas por el fiscal especial Robert Hur, quien investigó el manejo de documentos clasificados por parte de Biden de su época como senador por Delaware y como vicepresidente de Obama.

Biden demandó y solicitó una orden judicial para impedir que el Departamento de Justicia bajo Trump entregara las grabaciones al Congreso y a la conservadora Heritage Foundation.

Además, apeló que la jueza federal Dabney Friedrich, nominada por Trump, dictaminó en junio que el interés público en el material superaba cualquier derecho de privacidad que tuviera Biden.