Víctimas en protestas de Perú rechazan presidencia de Fujimori

Familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y 2023 en Perú han expresado su rechazo al virtual triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales. Aseguran que, además de ser "hija de un dictador", ha protegido a los responsables de las muertes de sus seres queridos.

La Asociación de Mártires y Víctimas de las Protestas, que representa a 49 víctimas mortales y decenas de heridos, realizó un plantón frente al Palacio de Justicia.

La vocera principal, Milagros Samillán, cuyo hermano fue asesinado en Juliaca mientras ayudaba a heridos, declaró: "No vamos a aceptar un gobierno de la hija de un dictador".

Así evolucionó el caso

Desde las masacres ocurridas hace tres años, los familiares han marchado en busca de justicia. Samillán afirmó que el partido de Fujimori ha blindado a la expresidenta Dina Boluarte y a los ministros responsables de la represión. Además, denunció que el fujimorismo ha promovido leyes que buscan la impunidad de policías y militares implicados en las muertes.

Con fotografías de los fallecidos en manifestaciones de Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Junín y Macusani, los familiares manifestaron que Fujimori, heredera política del expresidente Alberto Fujimori, no los representa. En el sur de Perú, quien ha ganado de forma "contundente" es el candidato Sánchez.

"Venimos tres años caminando en las calles y no vamos a parar. Haremos frente a un gobierno dictador", afirmó Samillán, quien anunció que se organizarán colectivos sociales y estudiantiles para enfrentar al nuevo gobierno.

'Es un retroceso'

La asociación sostiene que la llegada de Fujimori al poder significará un retroceso en los derechos humanos en el país. Recordaron que aún hay víctimas de delitos cometidos bajo el mandato de Alberto Fujimori que no han encontrado justicia.

Además, la organización denunció irregularidades en el conteo de votos en el exterior, donde Fujimori obtuvo la victoria, calificando su gobierno como "ilegítimo". Exigen explicaciones sobre la falta de digitalización del voto extranjero en la segunda vuelta, lo que ha generado desconfianza en la población.

Al 99% del escrutinio, Fujimori mantiene un estrecho margen de 30,000 votos sobre Sánchez, pero la mayoría de las actas pendientes son de Lima, donde ella lidera con amplia mayoría, lo que podría llevar a su triunfo en su cuarto intento por la presidencia.

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