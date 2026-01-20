Podcast
Internacional

Trump usa la IA para simular su conquista de Groenlandia

Donald Trump llega al Foro de Davos impulsando la anexión de Groenlandia, mientras autoridades locales rechazan la idea y piden diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al Foro Económico Mundial de Davos con la anexión de Groenlandia como uno de los ejes centrales de su agenda internacional, una postura que ha generado tensiones diplomáticas y reacciones de rechazo en Europa y en la propia isla ártica.

A través de su red social Truth Social, Trump difundió una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece clavando la bandera estadounidense en Groenlandia, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

En la ilustración se lee un cartel con la frase “Groenlandia, territorio estadounidense” y el año 2026 como fecha de entrada en vigor.

El mandatario republicano ha insistido en que el control de Groenlandia es “imperativo” para la seguridad de Estados Unidos y del mundo, argumentando la supuesta amenaza que representan China y Rusia en el Ártico.

Reuniones y mensajes filtrados

Trump adelantó que durante el foro de Davos sostendrá reuniones con “las distintas partes” involucradas en el futuro de Groenlandia.

También aseguró haber tenido una “muy buena conversación telefónica” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el tema.

En su red social, el presidente filtró un mensaje atribuido a Rutte en el que este se comprometería a buscar “una solución” y a respaldar públicamente su liderazgo en temas como Ucrania y Gaza.

En contraste, Trump también compartió un mensaje privado del presidente francés, Emmanuel Macron, en el que le cuestiona directamente su postura sobre Groenlandia, cuya autenticidad fue confirmada por el Elíseo.

Groenlandia descarta anexión

El Gobierno autonómico de Groenlandia rechazó la idea de una posible anexión por parte de Estados Unidos.

En conferencia de prensa en Nuuk, el presidente groenlandés Jens-Frederik Nielsen afirmó que no considera probable una invasión militar, aunque advirtió que no se puede descartar ningún escenario.

“No es probable que se use la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir”, señaló Nielsen, subrayando que el territorio debe estar preparado ante cualquier eventualidad.

El vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede, indicó que la isla se prepara para enfrentar una mayor presión estadounidense mediante un grupo de coordinación integrado por la policía, el Comando Ártico, municipios y ministerios.

Nielsen calificó de “inaceptable” hablar de anexión y recordó que Groenlandia forma parte de la OTAN, por lo que cualquier escalada tendría consecuencias globales. En ese contexto, países europeos han reforzado recientemente su presencia militar en la isla, mientras Estados Unidos ha respondido con amenazas de imponer aranceles.


