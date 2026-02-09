Reconoce EUA fallas en operativos y detenciones del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró este lunes que seis de cada siete migrantes detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no cuentan con historial criminal violento.

De acuerdo con la cadena CBS, el documento obtenido por parte de las autoridades de Estados Unidos reportó que esta cifra equivale al 86% de los detenidos.

El reporte encontró que alrededor del 14% de los 400,000 migrantes arrestados por el ICE durante los últimos 10 días de enero, tienen antecedentes penales.

El informe ilustra que, aunque el 60 % de los detenidos sí tenían algún historial delictivo, "la mayoría de los cargos criminales o sentencias no fueron por crímenes violentos", según informó agencia EFE.

Disminuyen migrantes detenidos con antecedentes desde Biden

Aunque los arrestos del ICE en el primer año de Trump fueron más del triple de los 113,000 de 2024 durante la administración de Joe Biden.

Este porcentaje cayó a 60% en la actual presidencia de Donald Trump, desde un 72% previo.

La información se suma a otras investigaciones, como una de la Universidad de California Los Ángeles que en enero reveló que la detención de inmigrantes latinos sin récord criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional reaccionó este lunes al exponer que el narcotráfico, distribución de pornografía infantil, robo, fraude, manejar alcoholizado, tráfico de personas, y solicitación de menores de edad son "crímenes no violentos".

"Como dijimos, cerca del 70 % de aquellos extranjeros criminales ilegales arrestados bajo el presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem (del DHS) tienen cargos criminales pendientes o condenas previas" aseguró McLaughlin.

