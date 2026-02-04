¿Qué es el ICE y por qué la gente le tiene miedo?

Desde que llegó al poder por primera vez 2017, Donald Trump implementó una fuerte política anti inmigrante que generó una ola de deportaciones por todo el país, la cual reforzó aún más en su segundo mandato.

Y en estas acciones contra los inmigrantes ilegales, la principal herramienta del mandatario para imponer su iniciativa fue el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, más conocido como ICE por sus siglas en inglés.

Esta fuerza de autoridad es hoy día la más temida de todo Estados Unidos, siendo repudiada incluso por los propios estadounidenses, debido a hechos puntuales que convirtieron al ICE en el enemigo público número uno.

¿Qué es el ICE?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas es la agencia federal de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración dentro del país, realizar deportaciones o detenciones e investigar crímenes transfronterizos como tráfico de personas, drogas o armas.

Esta fue formada en 2002 por el entonces presidente George W. Bush, en respuesta al atentado terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, lo que reforzó la política del combate a los migrantes en el país.

A diferencia de los agentes de la Patrulla Fronteriza, que permanecen estacionados solamente en las fronteras físicas, los agentes del ICE, al ser agentes federales, operan en todo el país. Además, debido a este estatus nacional tienen jurisdicción en los 50 estados del país, a diferencia de las distintas corporaciones locales.

¿Qué puede hacer un agente del ICE?

Como se mencionó anteriormente, estos agentes actúan casi como los oficiales de policía, aunque específicamente contra personas con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.

Los oficiales pueden detener a una persona, ponerla bajo custodia e incluso realizar inspecciones en domicilios u otros edificios, siempre y cuando tengan una orden firmada por un juez.

Al igual que el resto de los cuerpos de seguridad, pueden ejercer acción letal contra una persona, pero solamente en situaciones extremas muy específicas sujetas a la Política del Uso de la Fuerza.

Un agente del ICE solo tiene permitido usar fuerza letal (disparar su arma) cuando tiene una creencia razonable de que existe un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves para el agente o para otra persona.

Defensa propia: Si alguien les apunta con un arma o los ataca de forma que su vida corra peligro.

Si alguien les apunta con un arma o los ataca de forma que su vida corra peligro. Defender a terceros: Si ven que una persona está a punto de matar o herir gravemente a alguien más.

¿Qué es lo que NO pueden hacer?

Disparar a alguien que solo está huyendo: El simple hecho de que una persona corra para evitar ser detenida no justifica el uso de un arma de fuego.

El simple hecho de que una persona corra para evitar ser detenida no justifica el uso de un arma de fuego. Disparar como "advertencia": Las reglas de la mayoría de las agencias federales prohíben los disparos al aire.

Las reglas de la mayoría de las agencias federales prohíben los disparos al aire. Disparar contra un vehículo en movimiento: A menos que el vehículo mismo esté siendo utilizado como un arma letal contra personas y no haya otra opción.

¿Por qué la gente les tiene miedo?

Aunque esta organización tiene más de 20 años de historia, solamente bajo el mandato de Trump comenzó a generar terror en la población migrante e incluso los locales, pues para muchas personas, el ICE no representa "seguridad", sino la posibilidad de que su vida se detenga de un momento a otro.

Los métodos que usan algunos de los agentes son muy cuestionados, pues incluyen estar vestidos de civil para "cazar" personas, muchos vigilan lugares muy concurridos como iglesias o incluso escuelas, generando temor en los transeúntes.

Y obviamente por lo que más se teme a los agentes del ICE es porque algunos de ellos utilizan fuerza excesiva al momento de realizar sus arrestos, los cuales no siempre son correctos.

¿Cuántas personas ha matado el ICE?

Durante el año 2025 y lo que va de 2026, organizaciones como The Trace y el Marshall Project han documentado un aumento en los tiroteos, pues solo en 2025, se registraron al menos 30 incidentes de disparos por parte de agentes de inmigración, resultando en al menos 8 muertes confirmadas.

¿Qué hago si me detiene el ICE?

No corras: Correr puede ser interpretado como "causa probable" para detenerte.

No hables si no lo deseas: No tienes la obligación de responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, tu estatus migratorio o cómo entraste al país. En cambio, solo di que ejercerás tu derecho a guardar silencio.

No tienes la obligación de responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, tu estatus migratorio o cómo entraste al país. En cambio, solo di que ejercerás tu derecho a guardar silencio. No entregues documentos falsos: Esto es un delito grave. Es mejor guardar silencio que entregar documentos que no sean auténticos.

Lleva una tarjeta "Know Your Rights": Muchas organizaciones distribuyen tarjetas que puedes entregar al agente donde explicas en inglés que estás ejerciendo tus derechos constitucionales.

Contacta a tu consulado: Si eres detenido, tienes derecho a pedir que notifiquen al consulado de tu país.

