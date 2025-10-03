Recuperan más cuerpos entre escombros de escuela en Indonesia

Equipos de rescate recuperaron varios cuerpos entre los escombros de una escuela derrumbada en Indonesia, donde decenas de estudiantes aún continúan desaparecidos.

Rescatistas trabajaron de forma manual para recuperar a más sobrevivientes, pero dejaron de detectar señales de vida.

Al menos cinco cuerpos más fueron recuperados, por lo que ahora, se contabiliza una decena de fallecidos y más de 50 estudiantes desaparecidos.

Esto sucedió cuando la estructura se desplomó sobre cientos de personas en una sala de oración ubicada al lado este de la isla de Java.

Uno de los 105 sobrevivientes afirmó que sus compañeros se encontraban rezando cuando escuchó el sonido de las rocas cayendo.

“Dejé de rezar y huí cuando sentí que el suelo temblaba. De repente, el edificio colapsó, los escombros del techo cayeron sobre mi cabeza y mi rostro”. recordó el menor de 13 años.

Autoridades explicaron que el edificio era de dos plantas, pero buscaban añadir dos más sin los permisos requeridos.

Afirmaron que los cimientos del edificio de más de un siglo de antigüedad no soportaron el peso del concreto, por lo que terminó colapsado.

Se espera que las labores de recuperación de las víctimas mortales se finalicen durante el fin de semana.

Comentarios