Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T095407_925_88034df16d
Internacional

Recuperan más cuerpos entre escombros de escuela en Indonesia

Se contabiliza una decena de fallecidos y más de 50 estudiantes desaparecidos. Estiman que las labores de recuperación culminen durante el fin de semana

  • 03
  • Octubre
    2025

Equipos de rescate recuperaron varios cuerpos entre los escombros de una escuela derrumbada en Indonesia, donde decenas de estudiantes aún continúan desaparecidos.

Rescatistas trabajaron de forma manual para recuperar a más sobrevivientes, pero dejaron de detectar señales de vida.

Al menos cinco cuerpos más fueron recuperados, por lo que ahora, se contabiliza una decena de fallecidos y más de 50 estudiantes desaparecidos.

G2FX_JXWwAAd5A_.jpg

Esto sucedió cuando la estructura se desplomó sobre cientos de personas en una sala de oración ubicada al lado este de la isla de Java.

Uno de los 105 sobrevivientes afirmó que sus compañeros se encontraban rezando cuando escuchó el sonido de las rocas cayendo.

“Dejé de rezar y huí cuando sentí que el suelo temblaba. De repente, el edificio colapsó, los escombros del techo cayeron sobre mi cabeza y mi rostro”. recordó el menor de 13 años.

Autoridades explicaron que el edificio era de dos plantas, pero buscaban añadir dos más sin los permisos requeridos.

Afirmaron que los cimientos del edificio de más de un siglo de antigüedad no soportaron el peso del concreto, por lo que terminó colapsado.

Se espera que las labores de recuperación de las víctimas mortales se finalicen durante el fin de semana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T071110_555_c60f5c3332
Rescatan 30 migrantes que navegaban sobre bote inflable en España
Whats_App_Image_2025_10_03_at_7_37_34_PM_1_1e813fc595
Más de 60 escuelas del Sureste de Coahuila reciben mobiliario
EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T114837_823_7cc9139683
Delgado pide incremento de $50,000 millones para becas
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_77_ca9ba632cf
Rescatan mujer lesionada en inmediaciones del Cerro de las Mitras
AP_25269263581278_e75c51149a
FBI desmantela supuesto lavado de dinero vinculado a Maduro
EH_DOS_FOTOS_75_207ed40893
Sale Mateo Levy por conmoción cerebral ante Marruecos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
publicidad
×