Vecinos de García se recuperan tras exposición a olores químicos

Luego de los fuertes olores químicos registrados en el municipio de García, vecinos de diversas colonias sufrieron malestares durante los días en que se presentó el incidente.

¿Qué síntomas reportaron los vecinos por olores químicos en García?

Habitantes señalaron que el hedor fue “insoportable” y se percibió en gran parte de la zona, lo que obligó a varias familias a resguardarse en sus viviendas.

“Pues nada más el mareo y el dolor de cabeza. Hubo familiares que sí les dio vómito, ellos se vomitaron y pues sí sintieron más fuerte”

Aunque algunos no presentaron afectaciones directas, otros sí reportaron reacciones físicas más intensas durante las horas en que se mantuvo el olor en el ambiente.

¿Cuál fue el origen del olor químico en García?

De acuerdo con autoridades, el origen fue ubicado en la empresa Complex, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, la cual presuntamente violó los sellos de suspensión impuestos un día antes y reanudó operaciones, lo que derivó en nuevas emisiones.

Vecinos reportan mejoría tras desaparecer el olor

Días después de lo ocurrido, los habitantes indicaron que ya no presentan síntomas ni malestares como los que experimentaron durante el incidente.

“No, no, ya no, cuando que se quitó el aroma totalmente.”

“Nada más fue el día. Pero este sí estuvo muy fuerte, este estuvo demasiadamente fuerte porque hace cuenta que impregnó todo lo que es esta zona.”

Persisten preocupaciones por posibles nuevos incidentes

Aunque la situación fue controlada y el olor desapareció, vecinos manifestaron su preocupación y exigieron a las autoridades mantenerse vigilantes.

Señalaron que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en la zona, lo que consideran un riesgo para la salud de la población.

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