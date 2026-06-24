Durante una transmisión oficial, la mandataria detalló que la cifra podría variar conforme avancen las labores de rescate, especialmente en el estado La Guaira.

Inicio / Internacional / Reportan 32 muertos y más de 700 heridos tras sismos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela reportaron un saldo preliminar de al menos 32 personas fallecidas y más de 700 heridas tras los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron este jueves distintas zonas del país caribeño, generando daños materiales aún sin cuantificar en su totalidad.

La información fue confirmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien señaló que los registros continúan en actualización debido a la atención de emergencias en hospitales públicos y centros privados, así como a la evaluación de zonas afectadas en varios estados.

Balance de víctimas tras los sismos en Venezuela

Durante una transmisión oficial, la mandataria detalló que la cifra podría variar conforme avancen las labores de rescate, especialmente en el estado La Guaira, donde aún no se cuenta con un conteo completo.

Asimismo, indicó que cientos de personas han sido atendidas en distintos centros de salud, tanto por lesiones leves como por casos de mayor gravedad derivados del impacto de los movimientos telúricos.

Sismos de alta magnitud sacuden el país

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), uno de los movimientos fue de magnitud 7.1 con epicentro en el noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas.

El evento se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, condición que suele intensificar el impacto en la superficie y en las estructuras urbanas cercanas.

Daños materiales y afectaciones en distintas regiones

En Caracas y otras ciudades, habitantes reportaron evacuaciones masivas hacia las calles durante el movimiento telúrico, así como caída de objetos dentro de viviendas y edificios, cortes de energía eléctrica e interrupciones en servicios de internet y telefonía.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños estructurales y no han emitido un informe final sobre la magnitud total de las afectaciones.

El evento sísmico se considera uno de los más fuertes registrados en el país en años recientes, comparable con el ocurrido en 2018 en el estado Sucre, que también tuvo impacto en varias naciones del Caribe y Sudamérica.