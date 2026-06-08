Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
bache_17ddece8e4
Coahuila

Vecinos de la colonia El Toreo reportan alcantarilla sin tapa

Los residentes señalaron que el desperfecto representa un riesgo constante, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

  • 08
  • Junio
    2026

Vecinos de la colonia El Toreo solicitaron la intervención de las autoridades municipales ante el riesgo que representa una alcantarilla que permanece sin tapa, luego de que ésta fuera desprendida por la fuerte corriente de agua generada durante las intensas lluvias registradas hace algunos días.


La alcantarilla se encuentra en el cruce de las calles Acueducto y Emiliano Zapata, donde habitantes del sector colocaron una llanta como medida preventiva para alertar a conductores y peatones sobre el peligro.


Los residentes señalaron que el desperfecto representa un riesgo constante, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad, por lo que hicieron un llamado al Ayuntamiento para que atienda la situación a la brevedad.


Asimismo, indicaron que sobre la calle Acueducto existen otros hundimientos y pozos que se han formado con el paso del tiempo debido a los escurrimientos provocados por las lluvias, situación que también requiere atención para evitar accidentes y mayores daños en la vialidad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_09_at_2_02_22_AM_8683c154ff
PRI conserva mayoría y gana una curul más en Coahuila
IMG_7752_6a1baad8f6
Aseguran 30 mil litros de diésel en la carretera Torreón-Saltillo
IMG_7749_f26645d30c
Proponen regresar Fondo Minero y de Hidrocarburos a Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_08_at_9_38_27_PM_75d14b2516
¿Cómo ser feliz sin tener boleto para el Mundial?
finanzas_mundial_derrama_07943ce118
Nuevo León captará 21% de la derrama mundialista
Whats_App_Image_2026_06_09_at_2_02_22_AM_8683c154ff
PRI conserva mayoría y gana una curul más en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
Whats_App_Image_2026_06_07_at_13_53_48_08a127b411
Presentan Sheinbaum 'Olinia', el primer auto eléctrico mexicano
publicidad
×