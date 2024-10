Republicanos advierten a Zelensky sobre meterse en su política

Volodymyr Zelenskyy, el presidente de Ucrania, ya no es grato para algunos republicanos… y se lo están haciendo saber.

Incluso algunos partidarios republicanos de Ucrania en el Capitolio señalaron que el presidente ucraniano había cometido un error estratégico cuando visitó una planta de armas en Scranton, Pensilvania, durante el fin de semana y, por separado, se metió en la carrera presidencial al llamar a JD Vance “demasiado radical” en una entrevista publicada recientemente.

La visita a la planta provocó reprimendas del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien la condenó como un evento de campaña partidista en solidaridad con los demócratas, mientras que el comentario de Zelenskyy sobre Vance complica aún más su paso por Estados Unidos mientras busca apuntalar el apoyo en la guerra contra Rusia.

Los republicanos son un sector clave que Zelensky debe satisfacer en un momento en que el conflicto con Rusia se prolonga por segundo año y no se vislumbra un final.

Pero la visita a Pensilvania (y la provocación a Vance) pueden ser un tropiezo para el presidente ucraniano, que ya está lidiando con las críticas del expresidente Donald Trump por no hacer concesiones a Rusia.

Y a casi un mese de las elecciones, los aliados de Trump en el Capitolio y más allá son sensibles a cualquier desaire percibido contra el expresidente, incluida la aparición del líder ucraniano en un evento en un estado clave en disputa con los demócratas.

“Creo que es un error que cualquier líder extranjero se inmiscuya en nuestra política interna, y Ucrania necesita todos los amigos que pueda conseguir, así que creo que fue un error no forzado”, dijo el senador John Cornyn (republicano por Texas) en una breve entrevista. “Creo que no debe volver a cometer ese error. Tenemos razones geopolíticas para seguir apoyando a Ucrania, así que no creo que eso vaya a cambiar por un solo incidente”.

Comentarios