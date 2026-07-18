El mando militar iraní afirmó que cualquier acto de "codicia, intimidación, totalitarismo y barbarismo" será enfrentado con una respuesta contundente

Inicio / Internacional / Responderemos con fuerza a cualquier nueva agresión de EUA: Irán

El Cuartel General Khatam al Anbiya, máximo órgano operativo del mando militar de Irán, advirtió que las Fuerzas Armadas del país responderán con una reacción "devastadora" ante cualquier nueva agresión de EUA, en medio de la escalada militar que mantienen ambas naciones en la región.

En un comunicado, el mando militar iraní afirmó que cualquier acto de "codicia, intimidación, totalitarismo y barbarismo" será enfrentado con una respuesta contundente.

"Cualquier codicia, intimidación, totalitaritarismo y barbarismo será enfrentado con una respuesta decisiva y devastadora de los combatientes creyentes, valientes y poderosos de las fuerzas armadas, que les impondremos costos más pesados que la segunda y tercera guerra impuesta", señaló la institución.

Teherán llama a mantener la unidad interna

El Cuartel General Khatam al Anbiya sostuvo además que, tras los enfrentamientos recientes, el objetivo de sus adversarios sería generar divisiones entre la población y las autoridades iraníes.

Según el comunicado, la "derrota del gran Satán, el criminal EUA, depende de la cohesión interna", por lo que instó a la población a enfrentar cualquier intento de desestabilización y mantener la unidad nacional durante el conflicto.

Reportan explosiones en el sur de Irán

La advertencia del alto mando militar se produjo después de que residentes de la isla de Qeshm reportaran entre tres y cinco impactos de misiles en distintos puntos del territorio durante la madrugada del domingo.

Asimismo, habitantes de Bandar Abbas, capital de la provincia iraní de Hormozgán, informaron haber escuchado varias explosiones, de acuerdo con reportes difundidos por autoridades y medios oficiales iraníes.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han informado sobre víctimas o daños derivados de los impactos reportados, mientras continúa la tensión militar entre Irán y EUA.