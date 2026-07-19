Internacional Inicio / Internacional / Zohran Mamdani analiza arrestar a Netanyahu en asamblea de la ONU Zohran Mamdani analiza arrestar a Netanyahu en asamblea de la ONU El alcalde de Nueva York calificó al primer ministro de Israel como un "criminal de guerra", por lo que buscaría detenerlo en septiembre si visita Nueva York Por Carlos Nava | 19 Julio 2026

Las recientes declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han desatado una fuerte reacción en la arena internacional. El funcionario neoyorquino afirmó categóricamente que el mandatario israelí “es un criminal de guerra” y reveló que su administración ya analiza los alcances legales de la ciudad ante una eventual visita de Netanyahu a territorio estadounidense. En una entrevista publicada por The New York Times, Mamdani fue cuestionado sobre la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) y la posibilidad de que esta pudiera ejecutarse si el primer ministro israelí asiste a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se celebrará en Nueva York durante el mes de septiembre. Al respecto, el alcalde aseguró que, desde su perspectiva, Benjamin Netanyahu “debería estar en La Haya”. Sin embargo, precisó que cualquier acción dependerá estrictamente de las atribuciones jurídicas de la metrópoli. “Haremos lo que la ley permita; no vamos a escribir nuestras propias leyes”, expresó Mamdani al rotativo, detallando que mantiene consultas con el Departamento Jurídico de Nueva York para determinar las facultades reales de la ciudad, garantizando que no actuarán fuera del marco legal.

El jefe del ejecutivo local añadió que su postura responde a las acusaciones que enfrenta Netanyahu ante la CPI por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el conflicto en Gaza, señalando que se trata de una percepción compartida por numerosos sectores de la comunidad internacional.

El vacío legal de EUA ante la CPI

Las afirmaciones publicadas por el diario estadounidense han reavivado el complejo debate sobre la aplicación de las órdenes de captura de la CPI en Estados Unidos.

Cabe destacar que el país norteamericano no forma parte del Estatuto de Roma —el tratado fundacional del tribunal de La Haya—, lo que limita la obligatoriedad de sus mandatos en suelo estadounidense.

Tras la difusión de la entrevista, representantes del gobierno de Israel rechazaron tajantemente los señalamientos de Mamdani, reiterando que la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción sobre el Estado israelí. Pese a la controversia, se mantiene la expectativa sobre si Netanyahu se presentará en la sede de la ONU en los próximos meses.