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Donald Trump llega a la Final del Mundial FIFA 2026™
Trump reiteró que no respaldará públicamente a ninguna de las dos selecciones, aunque insistió en que el capitán argentino es un jugador excepcional.
Por Carlos Nava | 19 Julio 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se está jugando la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, y dijo que, aunque no tiene favoritos, "es difícil apostar contra Messi".
El presidente de Argentina es un buen amigo mío; ha realizado un gran trabajo. "Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi (Lionel)", dijo Trump poco antes del partido.
No voy a tener favoritos. Lo único que sé es que no apostaría contra Messi. "Es grande", agregó el mandatario.
En la mesa de autoridades, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los mandatarios de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney, Trump tendrá un lugar de privilegio.