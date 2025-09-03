Cerrar X
Internacional

Retienen a migrantes en cárcel de máxima seguridad

Autoridades estadounidenses acondicionan una de las prisiones más grandes del país para recluir a los extranjeros que ingresan de forma ilegal al territorio

  • 03
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos inició el traslado de migrantes a una prisión de máxima seguridad en Luisiana.

Al menos 51 migrantes fueron trasladados hacia dicha prisión, cuya capacidad supera los más de 6,000 internos. Sin embargo, planean agregar 400 camas más, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Los migrantes se encuentran recluidos en una sección conocida como "El Calabozo", debido a que la mayoría de las celdas son usadas para el confinamiento individual.

El uso de "Angola" se enfoca en la retención de migrantes tras llegar un acuerdo entre el gobierno del Estado y la Administración Trump, similar a la firmada por estados como Florida e Indiana.

Esta cárcel es reconoida por el alto índice de denuncias de abusos como la explotación, maltrato y la muerte de internos, por lo que es considerada como una de las prisiones "más sangrientas" del país.

Actualmente, Estados Unidos mantiene retenidos a más de 61,200 migrantes, lo que se consolida como uno de los números más altos, en comparación a años anteriores.

Desde 2023, la Asociación de Libertades Civiles Americanas presentó una demanda al Gobierno por el maltrato sufrido por lo menores de edad que se encontraban retenidos en dichas instalaciones.


