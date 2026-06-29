Retienen camiones en Santa Catarina por descargas ilegales

Autoridades retuvieron 2 camiones de carga de una flotilla que suele realizar descargas ilegales. Descargaron más de 220 viajes de tierra y escombro

Por presuntamente descargar de manera ilegal más de 220 viajes de tierra y escombro en las inmediaciones del Parque Industrial FINSA, la autoridad municipal de Santa Catarina procedió a la retención de dos camiones de carga pesada, los cuales formaban parte de una flotilla de decenas de unidades involucradas en estos hechos.

Inspectores de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal detectaron la actividad irregular desde el pasado 10 de junio.

De acuerdo con los reportes oficiales, los transportistas realizaron el tiro de toneladas de materiales de desecho en un predio del sector sin contar con ningún tipo de permiso oficial.

Las descargas irregulares fueron plenamente documentadas por la autoridad municipal, la cual cuenta con registros fotográficos y de video.

Asimismo, se dio a conocer que tomas aéreas realizadas con drones revelan la magnitud del daño ocasionado en la zona, el cual genera un impacto ambiental negativo que no cuenta con el aval del municipio.

Además de las afectaciones ecológicas, las pesadas unidades provocaron daños materiales en los cordones de concreto municipales adjuntos a las avenidas laterales del parque.

Aunque la administración municipal procedió inicialmente a la búsqueda de la reparación del daño y la aplicación de las sanciones correspondientes, el caso ha escalado a nivel federal. Las unidades retenidas se encuentran actualmente sujetas a investigación debido a una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El área jurídica del municipio de Santa Catarina informó que ya aportó formalmente todas las pruebas del relleno irregular ante la FGR, por lo que la investigación continuará su curso legal ante las instancias federales para determinar las responsabilidades penales correspondientes.