Retirará Israel medidas de seguridad por crisis con Irán

El Ejército de Israel anunció que a partir de este martes se eliminarán las medidas de seguridad extraordinarias implementadas tras el intercambio de ataques con Irán, permitiendo el regreso de las actividades habituales en la mayor parte del territorio israelí.

La decisión fue tomada luego de una evaluación de la situación realizada por el Comando del Frente Interno y se produce horas después de que tanto Israel como Irán dieran señales de una disminución de las hostilidades que marcaron una nueva escalada en Medio Oriente.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el país volverá a un estado de “actividad completa”, aunque aclararon que continuarán monitoreando permanentemente cualquier cambio en el escenario de seguridad regional.

Regresan las actividades normales

Con la actualización de las directrices de protección civil, escuelas, centros educativos, actividades recreativas y reuniones públicas podrán retomar su funcionamiento habitual en prácticamente todo el país.

La única excepción corresponde a algunas comunidades ubicadas cerca de la frontera con Líbano, donde las autoridades mantienen medidas especiales debido a las operaciones militares que continúan en esa zona y a la presencia de amenazas relacionadas con grupos armados aliados de Irán.

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El anuncio representa una señal de confianza por parte del gobierno israelí respecto a la evolución de la situación tras los enfrentamientos registrados durante las últimas horas.

Netanyahu asegura que la amenaza fue contenida

La decisión de levantar las restricciones se produjo poco después de una intervención pública del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien aseguró que los ataques lanzados por Irán habían sido contenidos con éxito.

Fue la primera aparición pública del mandatario desde el inicio de la reciente escalada militar, que generó preocupación tanto dentro como fuera de la región por el riesgo de una confrontación directa de mayores dimensiones.

Las declaraciones de Netanyahu llegaron además después de que autoridades iraníes anunciaran el fin de sus operaciones militares contra Israel, aunque advirtieron que responderían con mayor contundencia ante cualquier nueva agresión.

Tras el inicio de los ataques durante la noche del domingo, las autoridades israelíes activaron diversas medidas de protección para reducir riesgos a la población civil.

Entre las disposiciones adoptadas se incluyó la suspensión de clases en todo el país durante este lunes, así como restricciones a la realización de eventos masivos y reuniones públicas.

Las autoridades limitaron a 200 personas la asistencia a actividades en espacios abiertos y a 500 en lugares cerrados, como parte de los protocolos de seguridad establecidos ante posibles ataques.

Sin embargo, las medidas fueron considerablemente más moderadas que las aplicadas durante los momentos más intensos del conflicto registrado entre febrero y abril, cuando las restricciones alcanzaron una escala mucho mayor.

La actividad económica se mantuvo operando

A diferencia de otros episodios recientes de tensión en la región, el gobierno israelí optó por mantener en funcionamiento gran parte de la actividad económica del país.

Durante la actual crisis no se ordenó el cierre generalizado de centros de trabajo ni la suspensión de actividades productivas, lo que permitió reducir el impacto económico de la escalada militar.

Tampoco se decretó el cierre de aeropuertos ni se interrumpieron de manera significativa las operaciones aéreas, aunque algunas compañías realizaron ajustes temporales en sus servicios por razones de seguridad.

Pese al regreso gradual a la normalidad, las autoridades israelíes subrayaron que el Ejército continuará desarrollando operaciones en sectores cercanos a la frontera con Líbano.

La situación en esa región sigue siendo uno de los principales focos de preocupación para el gobierno de Israel debido a la actividad de grupos armados respaldados por Teherán y a los constantes episodios de tensión registrados en los últimos meses.

Por ello, las comunidades cercanas a esa zona mantendrán protocolos especiales de protección mientras las fuerzas de seguridad continúan evaluando los riesgos existentes.

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