Irán anuncia suspensión de ataques a Israel tras presión de Trump

El gobierno de Irán anunció este lunes la suspensión de sus ataques contra Israel, luego de una nueva escalada militar que puso en riesgo el alto al fuego vigente desde el pasado 8 de abril.

La decisión se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera públicamente a ambas naciones detener las hostilidades y avanzar hacia una nueva fase de negociaciones.

El anuncio fue realizado por el mando de las Fuerzas Armadas iraníes, que aseguró haber concluido una operación militar con la que, según Teherán, se dio una “respuesta contundente” a los recientes ataques israelíes.

No obstante, las autoridades iraníes dejaron claro que la suspensión de las acciones ofensivas no representa el fin definitivo de la confrontación.

“Si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores”, advirtió el alto mando militar iraní.

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Los enfrentamientos directos entre Israel e Irán se produjeron por primera vez desde la entrada en vigor de la tregua alcanzada en abril, en medio de intensos esfuerzos diplomáticos para contener la guerra en Medio Oriente.

La nueva crisis estalló después de que Israel realizara bombardeos sobre suburbios de Beirut vinculados a Hezbolá, organización respaldada por Irán.

Como respuesta, Teherán lanzó una serie de misiles contra territorio israelí, mientras que las fuerzas israelíes ejecutaron ataques contra diversos objetivos en Irán, incluidos sistemas de defensa aérea, instalaciones estratégicas y un complejo petroquímico.

La escalada provocó alarma internacional debido al riesgo de una guerra regional de mayores dimensiones, especialmente por la participación indirecta de actores como Hezbolá en Líbano y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán.

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Trump interviene para frenar el conflicto

Ante el recrudecimiento de la violencia, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó un llamado urgente a través de su red social Truth Social.

“Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato”, escribió el mandatario, quien aseguró posteriormente que ambas partes buscan alcanzar un alto al fuego inmediato y que las conversaciones para lograr una solución diplomática continúan avanzando.

Fuentes regionales citadas por agencias internacionales señalaron que Washington transmitió a Irán un mensaje según el cual Israel detendría sus ataques si Teherán suspendía el lanzamiento de misiles.

Horas más tarde, la decisión iraní pareció responder a ese planteamiento.

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De acuerdo con reportes difundidos por medios israelíes, el gobierno de Israel también habría aceptado pausar temporalmente sus operaciones militares contra Irán a petición de Estados Unidos, aunque sin emitir un comunicado conjunto que formalice dicho acuerdo.

Pese al anuncio iraní, la situación en Líbano continúa representando uno de los principales riesgos para la estabilidad de la región.

El ejército israelí informó que durante las últimas horas interceptó varios proyectiles lanzados desde territorio libanés contra sus fuerzas desplegadas en el sur del país.

Las sirenas antiaéreas se activaron en diversas comunidades del norte de Israel, mientras que las operaciones militares israelíes en la frontera continúan activas.

Autoridades israelíes advirtieron que, si continúan los ataques de Hezbolá, podrían reanudarse los bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut, considerados uno de los principales bastiones del grupo armado.

La situación ha complicado las negociaciones diplomáticas impulsadas por diversos actores internacionales, entre ellos Pakistán, que participa como mediador en los esfuerzos para alcanzar una solución al conflicto.

Irán mantiene abiertas las negociaciones

Tras anunciar la suspensión de los ataques, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país no ha abandonado ni la vía militar ni la diplomática.

“Irán no ha abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones”, declaró el mandatario, dejando claro que Teherán continuará participando en las conversaciones internacionales mientras mantiene capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, señaló que las consultas diplomáticas continúan, aunque reconoció que el proceso podría verse afectado por cualquier nueva escalada militar.

Durante una conferencia de prensa en Teherán, una fuerte explosión sacudió las inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, reflejando el clima de tensión que persiste en la región.

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