Revela FBI cómo frustró ataque con drones a Casa Blanca

Una investigación del FBI permitió frustrar un presunto plan para atacar la Casa Blanca durante un evento de la UFC al que asistió el presidente Donald Trump. De acuerdo con documentos judiciales revelados por autoridades estadounidenses, los sospechosos discutieron la posibilidad de utilizar drones con explosivos y realizar disparos contra personas que intentaran evacuar la zona.

El caso derivó en el arresto de cinco personas provenientes de distintos estados de EUA y puso en marcha una operación coordinada entre agencias federales días antes del espectáculo programado en los jardines de la residencia presidencial.

¿Cómo descubrió el FBI el presunto complot?

Según la investigación, el FBI recibió información sobre una posible amenaza el pasado 10 de junio, cuatro días antes del evento. A partir de ese momento, agentes federales comenzaron a rastrear comunicaciones realizadas a través de TikTok y Signal, aplicaciones donde los participantes intercambiaban mensajes relacionados con el supuesto ataque.

Las autoridades identificaron un grupo denominado “Vanguard of the Old”, cuyos integrantes compartían teorías conspirativas, mensajes antigubernamentales y discusiones sobre posibles acciones violentas contra funcionarios y asistentes al evento.

La investigación avanzó cuando familiares de uno de los involucrados alertaron a las autoridades sobre la compra de armas de fuego y actividades sospechosas en línea.

El plan contemplaba drones y francotiradores

Los documentos judiciales señalan que los sospechosos intercambiaron mapas, fotografías aéreas y rutas de escape. Entre las conversaciones detectadas por los investigadores figuraban referencias a una “casa de seguridad” y estrategias para abandonar el área después del ataque.

Uno de los planes descritos contemplaba detonar drones cargados con explosivos sobre el sector norte de la Casa Blanca para provocar una evacuación masiva. Posteriormente, presuntos tiradores ubicados en puntos estratégicos abrirían fuego contra quienes intentaran huir del lugar.

Las autoridades también recuperaron armas de alto poder durante los cateos realizados en varios estados.

¿Qué tan avanzado estaba el supuesto ataque?

Aunque la investigación reveló conversaciones detalladas sobre logística y objetivos, funcionarios estadounidenses señalaron que el grupo aún no había logrado concretar varios elementos clave del plan.

De acuerdo con los expedientes, algunos participantes seguían buscando adquirir los drones y otros equipos necesarios cuando la operación federal fue ejecutada. Además, varios de los involucrados aseguraron durante los interrogatorios que no planeaban participar directamente en actos violentos.

El vicepresidente JD Vance afirmó que la conspiración no había llegado a una fase de ejecución y que los sospechosos todavía estaban lejos de poner en marcha el plan.

Las detenciones continúan bajo investigación

Entre los arrestados figura Tycen Proper, de 19 años, quien enfrenta cargos relacionados con armas de fuego y delitos federales. También fueron detenidos Michael Alan Thomas, Bryan Omar Roa, Daniel K. Eskridge y Abraham Hermosillo Alvarez.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el grado de participación de cada sospechoso y establecer si existen más personas vinculadas al presunto complot. Mientras tanto, el Servicio Secreto y el FBI continúan analizando dispositivos electrónicos, conversaciones y evidencia recopilada durante la operación.

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