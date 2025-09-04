Cerrar X
Internacional

Revelan nuevas imágenes del creciente en el cometa 3I-Atlas

Las imágenes muestran una nube de polvo y gas alrededor del cometa, mientras se dirige hacia el Sol, y también una cola que está más extendida que antes

  • 04
  • Septiembre
    2025

Este jueves se revelaron nuevas imágenes del cometa 3I-Atlas, el cual visita nuestro sistema solar desde otra estrella. 

Estas imágenes del cometa fueron capturadas por el telescopio Gemini Sur en Chile a finales de agosto y fueron publicadas este jueves, las cuales son las más detalladas hasta la fecha.

Las imágenes muestran una amplia nube de polvo y gas (o coma) alrededor de la bola de hielo mientras se dirige hacia el Sol, y también una cola que está más extendida que en tomas anteriores.

De acuerdo con NoirLab —de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos—, que opera el telescopio, con estas imágenes se confirma que el cometa se está volviendo más activo a medida que atraviesa el sistema solar.

Este es apenas el tercer objeto interestelar conocido que atraviesa el sistema solar.

Según la NASA, el cometa conocido estaba este jueves a 384 millones de kilómetros de la Tierra y acercándose cada vez más.

El cometa 3I-Atlas hará su aproximación más cercana al Sol a finales de octubre y luego, en diciembre, pasará lo más cerca que estará de la Tierra: a 269 millones de kilómetros de distancia, que es más lejos de lo que está la Tierra del Sol.


