Revelan fotos inéditas de 'El Mayo' y Guzmán López en EUA

Imágenes inéditas muestran el arribo de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos tras el secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa

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Fotografías inéditas difundidas por el medio Pie de Nota muestran el momento en que Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Güero" Guzmán López descendieron del avión en el que llegaron a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, tras el secuestro y entrega del cofundador del Cártel de Sinaloa a las autoridades estadounidenses.

Las imágenes fueron publicadas luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmara la donación de la aeronave utilizada para trasladar a Zambada desde Sinaloa hasta el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.

Así muestran las imágenes el arribo a Estados Unidos

Las fotografías difundidas son las primeras que documentan el momento en que ambos descendieron del avión, rodeados por agentes federales.

En una de las imágenes aparece Joaquín Guzmán López vestido con una playera negra de manga larga y pantalón de mezclilla azul, mientras es sujetado del brazo por un hombre con el rostro censurado. A su alrededor se observan varios individuos, entre ellos personas con traje y un agente armado junto a la aeronave.

La segunda fotografía muestra a Ismael "El Mayo" Zambada descendiendo del avión Beechcraft King Air, identificado parcialmente con la matrícula N287KA. El capo viste una playera tipo polo azul y es asistido por tres hombres mientras baja por la escalerilla.

De acuerdo con una fuente citada por Pie de Nota, ninguno de los dos descendió esposado y ambos fueron detenidos únicamente después de pisar territorio estadounidense.

Según la declaración presentada por Joaquín Guzmán López ante la jueza Sharon J. Coleman, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán llevó a Zambada al rancho Santa Julia, en las afueras de Culiacán, bajo el pretexto de participar en una reunión para mediar un conflicto relacionado con la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En una carta firmada por el propio Ismael Zambada, el capo aseguró que acudió al encuentro porque le informaron que asistirían Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el entonces gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y Melesio Cuén Ojeda.

Una vez en el lugar, Guzmán López lo condujo a una habitación donde presuntamente fue sometido por varios hombres, esposado y trasladado en una camioneta hasta Campo Berlín, desde donde abordó el avión con destino a Estados Unidos.

Documentos oficiales citados previamente indican que durante el vuelo Zambada permaneció sujeto a un asiento mediante abrazaderas, mientras ambos habrían ingerido una bebida con sedantes preparada por Guzmán López.

Violencia tras la captura

La llegada de ambos capos a Estados Unidos marcó el inicio de una confrontación entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que derivó en una ola de homicidios y desapariciones en Sinaloa y otras entidades desde septiembre de 2024.

El exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, señaló previamente que Zambada habría confiado en Joaquín Guzmán López debido a su cercanía familiar y consideró que el secuestro también pudo estar relacionado con una presunta venganza derivada de las declaraciones que realizaron Rey Zambada y Vicente Zambada Niebla contra Joaquín "El Chapo" Guzmán durante su juicio en Estados Unidos.

Investigación de la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por delitos como secuestro, traición a la patria, homicidio, privación ilegal de la libertad, uso ilícito de instalaciones aéreas y violaciones a la legislación migratoria y aduanera.

Como parte de las investigaciones, la institución realizó más de 100 diligencias, incluyendo peritajes en el aeropuerto de Santa Teresa y un cateo al rancho Santa Julia, donde fue localizada sangre de Melesio Cuén Ojeda, hallazgo que contradijo la versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa sobre la muerte del político.

En octubre de 2024, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó que el secuestro de Ismael Zambada estaba plenamente acreditado y confirmó que el delito fue cometido en territorio mexicano.

Tanto Ismael "El Mayo" Zambada como Joaquín Guzmán López alcanzaron acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 ante una corte federal en Brooklyn y su audiencia de sentencia quedó programada para el 20 de julio de 2026, mientras que la de Joaquín Guzmán López está prevista para el 31 de agosto de 2026.