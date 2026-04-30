Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fhdte_3bb218053d
Internacional

Revelan nuevo video del tirador en Cena de Corresponsales

Las fotos que también compartió la fiscal muestran a Allen el día previo al ataque merodeando por el área donde se celebró la cena

  • 30
  • Abril
    2026

La fiscalía federal de Washington publicó este jueves un vídeo en el que se ve a Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, disparando a un agente del Servicio Secreto antes de ser detenido.

“Estamos publicando hoy el video que presentamos al Tribunal del Distrito de los EUA que muestra a Cole Allen disparándole a un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos,” dijo la fiscal Jeanine Pirro en una publicación acompañada por las imágenes en su cuenta oficial de X.

Las fotos que también compartió la fiscal muestran a Allen el día previo al ataque merodeando por el área donde se celebró la cena.

¿Quién era el tirador de la Casa Blanca?

Este jueves, Allen, profesor de 31 años de California, se presentó a una audiencia de alrededor de 15 minutos donde le manifestó a la jueza del Distrito de Columbia, Moxila Upadhyaya, que no impugnaría su permanencia en prisión, medida cautelar que fue solicitada por la fiscalía.

Los abogados del acusado pidieron a la jueza que modificara las condiciones penitenciarias de Allen, que está encerrado en una celda de aislamiento las 24 horas del día, una medida que consideran excesiva. La magistrada, sin embargo, dijo que no tiene competencia para este asunto.

¿Cuánto tiempo estará en prisión?

De momento, Allen se enfrenta a un cargo por intentar matar al presidente, un delito castigado con cadena perpetua, y a otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque este jueves la fiscalía anunció que planea presentar “muchos más” cargos contra él.

cole-allen-permanecera-en-prision.jpg

Así realizó el intento de ataque

El presunto agresor se introdujo armado en el salón del hotel Washington Hilton de la capital, donde se celebraba una gala a la que asistían Donald Trump, la primera dama Melania, el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y varios miembros del Gobierno.

En la sala había también unos 2.000 invitados, periodistas, diplomáticos y empresarios.

La fiscalía relató que Allen corrió a toda velocidad, pasó por encima de una reja electrónica que controla los accesos, llegó a las escaleras del salón de baile y abrió fuego con una escopeta.

Ante esto, los agentes del Servicio Secreto le dispararon cinco veces, Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no recibió disparos.

El incidente no tuvo víctimas, pero los disparos provocaron la evacuación de Trump, el resto de las autoridades y generaron pánico entre algunos de los asistentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
aranceles_trump_carros_53fffddcf4
Impondrá Trump 25% de aranceles a autos de la Unión Europea
el_horizonte_info7_mx_52_537cad38bf
Perro K9 detectó amenaza antes de tiroteo en la Casa Blanca
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_45_45_PM_a1d55193e8
Desmienten salida de titular de Educación en Tamaulipas
manifestacion_muerte_camila_5c68ef79d2
Exigen justicia tras ataque armado que le costó la vida a joven
trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×