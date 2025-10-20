Revelan nuevos detalles del robo al Museo del Louvre

Después del robo de joyas en el Museo del Louvre de París este domingo y tras las investigaciones correspondientes, las autoridades han hallado nuevas pistas dejadas por los responsables, así lo informó el medio Le Parisien.

Según la información compartida por el medio francés, se recuperó un caso de motocicleta de uno de los sospechosos, un guante y las llaves del camión equipado con una plataforma elevadora mecánica que los delincuentes utilizaron para acceder al balcón y las ventanas de la Sala Apolo.

El medio aseguró que esta escalera fue robada a un hombre que la estaba vendiendo en una página de anuncios clasificados Leboncoin.

En su publicación Le Parisien detalla que dicho robo fue cometido con violencia, quien, tras difundirse las imágenes del vehículo en noticieros, reconoció que se trataba del suyo.

El vendedor se había reunido con los supuestos compradores, pero al final estos lo engañaron y agredieron, para luego marcharse con el equipo sin pagar la cantidad acordada.

Lo que se sabe del robo

La mañana de este domingo —tiempo local— un grupo de ladrones encapuchados irrumpieron en la Sala Apolo y sustrajeron nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia a plena luz del día en tan solo siete minutos.

Según la prensa local, entre tres y cuatro individuos llegaron entre las 9:30 y 9:45 horas al museo en motonetas. Dos de ellos, vestidos con chalecos amarillos simulando ser obreros, ingresaron al recinto tras romper varias ventanas con un disquete especializado, lo que les permitió entrar sin activar las alarmas principales.

Después de cometer el robo, los ladrones huyeron del lugar y hasta el momento no han sido detenidos.

En total se robaron nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia, entre ellas un collar, un broche y una tiara, aunque posteriormente se informó que una de las piezas sustraídas fue hallada en el exterior del museo.

Esta pieza se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia, la cual sufrió daños durante el escape de los ladrones.

Este adorno está compuesto por más de 1,000 diamantes y 56 esmeraldas. Posteriormente, se reportó que un segundo objeto fue recuperado, aunque no se ha determinado de cuál se trata.

