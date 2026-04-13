Revelan nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock 2026

El Salón de la Fama del Rock & Roll reveló a los nuevos integrantes de su generación 2026, en una lista que reúne a figuras icónicas de distintos géneros y épocas, desde el rock clásico hasta el hip-hop.

Entre los nombres más destacados aparecen Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Oasis y Sade, así como Joy Division y New Order, pioneros del post-punk y la música electrónica.

También fueron ingresados los nominados por primera vez, el grupo Wu-Tang Clan y el fallecido Luther Vandross, consolidando una generación diversa que refleja la evolución de la música popular en las últimas décadas.

El anuncio se realizó durante la emisión del programa American Idol, y los artistas fueron seleccionados mediante votación de más de 1,200 expertos, entre músicos, historiadores y profesionales de la industria.

Además de la categoría principal de intérpretes, el Salón también reconocerá figuras clave en otras áreas. En la categoría de influencia temprana serán homenajeados Queen Latifah, Celia Cruz, Fela Kuti, MC Lyte y Gram Parsons.

En tanto, el reconocimiento a la excelencia musical será para figuras como el productor Rick Rubin, mientras que el legendario presentador Ed Sullivan será distinguido con el Premio Ahmet Ertegun por su impacto en la industria del entretenimiento.

La ceremonia de inducción se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Peacock Theater, en Los Ángeles, y será transmitida posteriormente por televisión y plataformas digitales.

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