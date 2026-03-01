Revelan que tirador de Austin expresó apoyo al régimen iraní

Un tiroteo frente a un bar en Austin, Texas, dejó dos personas muertas y 14 heridas la madrugada de este domingo, luego de que un hombre armado disparara contra personas que se encontraban en una zona de ocio nocturno. El agresor fue abatido por agentes de la policía tras enfrentar a los oficiales que respondieron a la emergencia.

Las autoridades informaron que el atacante fue identificado como Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense de origen senegalés. El FBI mantiene abierta una investigación para determinar si el ataque tuvo una motivación terrorista, luego de que se detectaran publicaciones en redes sociales con afinidad hacia el régimen iraní.

Cómo ocurrió el tiroteo frente a un bar en Austin

De acuerdo con la Policía de Austin, el ataque ocurrió frente al Buford’s Backyard Beer Garden, ubicado en Sixth Street, una zona conocida por su actividad nocturna.

Las autoridades indicaron que el agresor pasó varias veces frente al bar a bordo de un SUV. En uno de esos recorridos se detuvo y comenzó a disparar una pistola por la ventana del vehículo contra las personas que se encontraban en el área exterior del establecimiento.

Posteriormente, estacionó el vehículo, descendió con un rifle y continuó disparando en la zona. El atacante se enfrentó a los agentes que llegaron al lugar tras las llamadas de emergencia y fue abatido durante el intercambio de disparos.

Quién era el atacante identificado por las autoridades

Según información recopilada por autoridades y organizaciones que monitorean actividad extremista en internet, el agresor fue identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, quien llegó a Estados Unidos en 2006 procedente de Senegal.

Posteriormente obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante naturalización. Durante el ataque vestía prendas con mensajes religiosos y símbolos vinculados al islam y a Irán, elementos que ahora forman parte de la investigación.

Entre las prendas mencionadas por fuentes consultadas se encontraba una camiseta con la frase “Propiedad de Alá” y un diseño relacionado con la bandera iraní.

Las autoridades subrayaron que estos elementos no constituyen por sí mismos evidencia de pertenencia a una organización extremista, pero forman parte del análisis del contexto ideológico del agresor.

FBI analiza posible motivación del ataque

El FBI, a través de su oficina en San Antonio, confirmó que la investigación se centra en diversos indicios hallados en el agresor y en su vehículo.

La investigación se centra en indicios encontrados en el atacante y en su vehículo, pero todavía no se ha determinado si el hecho constituye terrorismo.

El agente especial interino del FBI en San Antonio, Alex Doran, señaló que la indagatoria apenas inicia y que los investigadores revisan publicaciones en redes sociales donde el atacante expresaba afinidades con el régimen iraní.

En paralelo, autoridades federales trabajan para determinar si existía alguna conexión material con organizaciones terroristas internacionales, aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún vínculo.

