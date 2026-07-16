El presidente argentino respaldó la pancarta desplegada por la Albiceleste tras eliminar a Inglaterra del Mundial y aseguró que las islas 'serán recuperadas'

Inicio / Internacional / Revive Milei el conflicto de Malvinas: 'las vamos a recuperar'

Lo que comenzó como una celebración deportiva terminó reabriendo una de las heridas más profundas de la historia argentina.

Luego de que la selección albiceleste derrotara 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial de 2026 disputada en Atlanta, varios jugadores desplegaron sobre el césped una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas", un gesto que desató una nueva tormenta diplomática entre Buenos Aires y Londres.

El presidente argentino, Javier Milei, salió en defensa del mensaje y aseguró que la expresión de los futbolistas representa el sentir de millones de ciudadanos.

"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", afirmó el mandatario durante una entrevista radiofónica.

Milei insistió en que el reclamo de soberanía no debe confundirse con una confrontación política derivada del encuentro deportivo.

"Un partido de futbol es un partido de futbol", señaló el mandatario, quien recordó que tanto el seleccionador Lionel Scaloni como veteranos de la guerra de 1982 habían pedido separar el resultado deportivo del conflicto histórico. Sin embargo, el presidente argentino reiteró que su gobierno mantiene intacta la reivindicación territorial.

"Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", sostuvo.

Londres responde y exige castigo

La reacción británica fue inmediata. Un portavoz del primer ministro británico Keir Starmer criticó la aparición de la pancarta y lanzó una respuesta que rápidamente se viralizó en redes sociales:

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son".

El gobierno británico solicitó a la FIFA revisar el incidente bajo el argumento de que el reglamento del organismo prohíbe mensajes políticos, religiosos o ideológicos dentro del terreno de juego.

La FIFA analiza ahora si la selección argentina incurrió en una infracción que pueda derivar en una sanción económica o disciplinaria.

Una rivalidad que trasciende el futbol

La carga simbólica del episodio es enorme para Argentina. Las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur a unos 500 kilómetros de la costa argentina, permanecen bajo administración británica desde 1833, aunque Buenos Aires mantiene su reclamo de soberanía desde entonces.

La disputa alcanzó su momento más dramático en 1982, cuando la dictadura militar argentina ordenó el desembarco de tropas en las islas, desencadenando una guerra de 74 días contra el Reino Unido.

El conflicto dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños fallecidos, y concluyó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año.

Desde entonces, todos los gobiernos argentinos, independientemente de su signo político, han mantenido la reivindicación sobre el archipiélago y buscan una negociación bilateral bajo el amparo de las Naciones Unidas.

El conflicto