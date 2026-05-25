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Escena

Tom Hanks revive la Segunda Guerra Mundial con serie documental

La producción reúne imágenes inéditas restauradas, audios históricos y testimonios de especialistas internacionales para reconstruir el conflicto

  • 25
  • Mayo
    2026

Después de años ligado a producciones bélicas que marcaron al cine y la televisión, Tom Hanks regresa al universo de la Segunda Guerra Mundial, ahora como productor, narrador y presentador de una nueva serie documental que apuesta por mostrar el conflicto desde una perspectiva más cercana y visualmente impactante.

La producción, estrenada este 25 de mayo, reúne material restaurado nunca antes visto públicamente, además de audios históricos y testimonios de especialistas que reconstruyen algunos de los momentos más decisivos del siglo XX.

Material restaurado y una narrativa más inmersiva

El documental destaca por el acceso a cintas originales en celuloide y archivos recuperados que permiten observar escenas de guerra con un nivel de detalle pocas veces visto en pantalla.

“Hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. No solo hay escenas nuevas, literalmente nuevo material en celuloide y nuevas imágenes, sino que además están mucho más integradas en el contexto de su tiempo”, explicó Hanks en declaraciones retomadas por medios estadounidenses.

El actor aseguró que la intención del proyecto es ir más allá de una narración convencional y ofrecer una experiencia más inmersiva para el espectador.

“Ahora muestra lo que pasó. Y eso es enorme”, señaló.

La serie no solo repasa las principales operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial, también analiza el ascenso del fascismo en Europa y las consecuencias políticas que redefinieron el mapa global tras el conflicto.

La producción contará con 20 episodios de aproximadamente 44 minutos cada uno y tendrá distribución internacional en más de 200 territorios, además de traducción a distintos idiomas.

Entre los especialistas participantes aparecen historiadores reconocidos como Antony Beevor, Simon Sebag Montefiore, Saul David y Jon Meacham.

La guerra, un tema constante en la carrera de Hanks

No es la primera vez que Tom Hanks se involucra en relatos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su carrera participó en producciones como "Saving Private Ryan", "Band of Brothers", "The Pacific" y "Masters of the Air".

El actor explicó que su interés por este periodo histórico nació desde la infancia, debido a las historias y secuelas que la guerra dejó en generaciones anteriores.

“Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial sobre el mundo y mi propia familia nunca pasaron desapercibidas para mí”, afirmó.

Estreno dividido en dos etapas

La estrategia de lanzamiento contempla una primera tanda de ocho episodios disponibles desde este 25 de mayo. El resto llegará después del Mundial de Futbol de 2026.


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