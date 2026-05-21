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El balón y los años: Apuntes de vida en tiempos del Mundial

Presentan libro del autor Emmanuell Ibarra, en el cual se desempolvan los recuerdos y se revive la pasión con la que se vivió cada mundial de futbol

  • 21
  • Mayo
    2026

¿Qué momentos recuerdas de una Copa del Mundo?

Desde su nacimiento en pleno Mundial de Estados Unidos 1994 hasta la antesala del torneo de 2026 en su natal Monterrey, Emmanuell Ibarra entrelaza más de tres décadas de historia personal con la pasión del balompié.

Cada cuatro años, a través de anécdotas en las que el autor encontró una pasión, este libro recorre madrugadas de desvelo, viajes inolvidables, colecciones de la infancia y los recurrentes golpes anímicos de la Selección Nacional.

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"El balón y los años" es una invitación a desempolvar tus recuerdos y revivir la pasión con la que viviste cada mundial de futbol.

Esta obra literaria queda ad hoc en este momento en que está por comenzar la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA, que arrancará el jueves 11 de junio próximo, y que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En este 2026, la justa mundialista constará de 48 selecciones y 104 partidos, por lo que será una fiesta grande.


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