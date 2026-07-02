Ronald Johnson destaca decomiso de arsenal con dirección a México

Afirmó que esta acción, la cual calificó como "contundente", refleja el compromiso del presidente de los Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este jueves la colaboración entre ambos países tras decomisar un arsenal durante una operación encubierta.

El funcionario estadounidense detalló que se trataba de 138 armas de fuego, incluidos dos rifles calibre .50 que pretendían ser enviados a México desde Carolina del Norte.

Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego —incluidos dos rifles calibre .50— que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte. Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para… pic.twitter.com/e9cTdEdZbx — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

Afirmó que esta acción, la cual calificó como "contundente", refleja el compromiso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el tráfico ilegal de armas.

"Esta acción contundente refleja el compromiso del presidente Donald Trump para frenar el tráfico ilegal de armas y demuestra el poder de la coordinación basada en inteligencia".

Imágenes muestran que entre lo decomisado se encuentran armas de diversos calibres, así como paquetes con dólares en efectivo.

¿En qué se basa la coordinación bilateral de seguridad entre Estados Unidos y México?

La coordinación entre ambos países se basa en cuatro principios fundamentales:

Respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial de ambos países. Confianza mutua. Responsabilidad compartida y diferenciada. Coordinación sin subordinación

Por lo que ambos gobiernos acordaron reforzar la cooperación para enfrentar amenazas comunes como el combate al crimen organizado, tráfico de fentanilo y drogas, seguridad fronteriza, migración irregular y robo de combustibles.