Destaca embajador de EUA megadecomiso en Sinaloa

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson calificó el operativo como un golpe directo contra el crimen organizado

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el aseguramiento de 24,000 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa, operativo que calificó como un golpe directo contra los cárteles y una acción que contribuye a la protección de familias en ambos lados de la frontera.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático afirmó que este tipo de resultados reflejan la eficacia de la cooperación entre ambos países, al señalar que “cuando nuestros países trabajan juntos, obtenemos resultados reales”.

Johnson atribuyó estos avances al trabajo conjunto entre los gobiernos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.