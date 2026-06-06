Embajador de EUA en México resalta cooperación contra fentanilo

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los resultados obtenidos mediante la colaboración entre ambos países en las acciones para combatir el tráfico de fentanilo y a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

A través de redes sociales, el diplomático subrayó la importancia de la coordinación bilateral en materia de seguridad y reconoció el trabajo realizado por Sara Carter, quien recientemente asumió la dirección de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Fue un honor asistir a la toma de protesta de mi amiga @SaraCarterDC como directora de @ONDCP, encabezada por el vicepresidente @VP JD Vance. Nuestros países 🇺🇸🇲🇽 han logrado avances importantes en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, y su trabajo ha sido fundamental para… https://t.co/bklfInlSSV pic.twitter.com/tyxwlSl2zz — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 6, 2026

Reconoce labor en la estrategia antidrogas

Johnson señaló que la labor de Carter ha contribuido al fortalecimiento de las acciones conjuntas para enfrentar el narcotráfico y el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, una de las principales preocupaciones de seguridad y salud pública para ambos gobiernos.

La toma de protesta de la funcionaria se realizó durante una ceremonia encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Según el embajador, los esfuerzos coordinados entre México y Estados Unidos han permitido registrar avances importantes en el combate contra los cárteles y las redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

El representante estadounidense indicó que la cooperación bilateral continuará como parte de la estrategia para enfrentar al crimen organizado y reducir el impacto de las drogas sintéticas en ambos países.

Asimismo, señaló que las autoridades de México y Estados Unidos seguirán trabajando de manera conjunta para proteger a la población, fortalecer las acciones de seguridad y llevar ante la justicia a quienes participan en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Comentarios