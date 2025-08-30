Cerrar X
RU no invita a funcionarios israelíes a feria de armas en Londres

Reino Unido ha prohibido a los funcionarios del gobierno de Israel que asistan a la feria de armas más grande del país, por la guerra en Gaza

  • 30
  • Agosto
    2025

Reino Unido ha prohibido a los funcionarios del gobierno de Israel que asistan a la feria de armas más grande del país debido a la creciente preocupación por la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

La decisión no afecta a los representantes de los contratistas de defensa israelíes, que podrán asistir a la DSEI UK que se celebra entre el 9 y el 12 de septiembre en Londres. El evento se conoció antes como Defense and Security Equipment International.

“La decisión del gobierno israelí de intensificar aún más su operación militar en Gaza es errónea”, señaló el ejecutivo británico en un comunicado. "Como resultado, podemos confirmar que no se invitará a ninguna delegación del gobierno israelí a asistir a la DSEI UK 2025".

La decisión se produce después de que el primer ministro, Keir Starmer, anunció en julio sus planes para reconocer un Estado palestino a menos que Israel tome medidas para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza, acuerde un alto el fuego con Hamás y se comprometa a un acuerdo de paz a largo plazo. Reino Unido ya había prohibido antes la venta a Israel de cualquier arma que pudiera ser utilizada en la guerra que se libra desde hace 23 meses en la Franja de Gaza.

El Ministerio de Defensa de Israel dijo que la decisión británica tenía motivos políticos y "beneficia a los extremistas".

"Estas restricciones equivalen a un acto deliberado y lamentable de discriminación contra los representantes de Israel", indicó el ministerio, que añadió que se retirará de la muestra y no tendrá un pabellón nacional.

Grupos propalestinos y contrarios a la guerra anunciaron su intención de protestar durante la DSEI, que tendrá lugar en el centro Excel, en el este de Londres.


